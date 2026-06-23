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Ucuza lahmacun sattı diye başı derde girdi: 'Kira ödemiyorum'

Sivas'ta 200 TL'ye satılan lahmacunun tanesini 50 TL'den satan işletme şikayet edildi, Ticaret Müdürlüğü tarafından şikayet üzerine yapılan denetimlerde uygunsuzluk bulunamadı.

Ucuza lahmacun sattı diye başı derde girdi: 'Kira ödemiyorum'

Sivas’ta 15 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteren Selahattin Yabalı 3 yıl önce başlattığı kampanya ile uygun fiyatlı lahmacun satınca başı dertten kurtulmadı. Kimliği açıklanmayan kişiler tarafından sürekli şikayet edilen Yabalı, art arda yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilememesine rağmen, devam eden şikayetlere aldırış etmeden kampanyasını sürdürüyor.

Ucuza lahmacun sattı diye başı derde girdi: Kira ödemiyorum 1

LAHMACUNUN TANESİNİ 50 TL'DEN SATIYOR

Yabalı, iş yeri mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve kira ödemediğini aktardı.

Ucuza lahmacun sattı diye başı derde girdi: Kira ödemiyorum 2

Yabalı, "Yaklaşık 15 senedir lokanta sektöründe hizmet veriyorum. 3 sene önce yaptığımız kampanya ile vatandaşlarımıza kaliteli ve ucuz ürün sunuyoruz. Ama son dönemlerde sürekli şikayet edildiğimiz için mağduruz. Şikayetlerin meslektaşlarımızdan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Şu an lahmacun çoğu yerde 200-300 TL’ye satılırken biz 50 TL’ye satıyoruz. CİMER’e ucuz satıyor, at eti satıyor, menüsü bulunmuyor şeklinde şikayet etmişler. Ama biz kullandığımız ürünlerin hepsini faturalı yerlerden alıyoruz, kaliteli malzeme kullanıyoruz. Biz sattığımız ürünün arkasındayız, alışveriş yaptığımız yerlerin hepsi belirli. İsteyen istediği yerden gelip iş yerimizi kontrol edebilir, gönül rahatlığıyla ürünlerin lezzetine bakabilirler" ifadelerini kullandı.

Ucuza lahmacun sattı diye başı derde girdi: Kira ödemiyorum 3

"BEN BU ŞEKİLDE KAZANIYORSAM DİĞERLERİ NASIL KAZANAMIYOR BİLMİYORUM"

Devamında Yabalı "Kazancımız da, karımız da oluyor. Ben bu şekilde kazanıyorsam diğerleri nasıl kazanamıyor bilmiyorum. Biz halka hizmet ederek insanlara yardımcı olmaya çalışırken bize karalama kampanyası yapanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

Ucuza lahmacun sattı diye başı derde girdi: Kira ödemiyorum 4

Ucuza lahmacun sattı diye başı derde girdi: Kira ödemiyorum 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Sivas Lahmacun fiyat ucuz
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