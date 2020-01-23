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Uganda Türk yatırımcıları bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Kerem Alp: - "Uganda'nın yatırım ortamı Afrika'nın pek çok ülkesinden daha güvenli. Türk şirketlerin buraya ilgisi her geçen gün artıyor" - "Uganda'nın insan kaynakları, doğal zenginlikleri bu ülkenin en önemli özelliklerinden. Tarihsel anlamda yakın olan ilişkilerimizi insani ve toplumsal ilişkileri geliştirerek devam ettirmeliyiz"

KAMPALA (AA) - UMUT ÇAĞRI SARI - Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Kerem Alp, Türkiye'nin Afrika açılımı kapsamında 2010 yılında büyükelçilik açtığı Uganda'da yatırım ortamının Afrika'nın pek çok ülkesinden daha güvenli olduğunu ve Türk şirketlerinin buraya ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Büyükelçi Alp, Türkiye ve Uganda arasındaki ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin 2010'da, Uganda'nın ise 2011'de diplomatik misyonları karşılıklı olarak açtığını hatırlatan Alp, "Bu yıl büyükelçiliğimizin açılışının 10. yıl dönümünü kutlayacağız." dedi.

Alp, Uganda'nın tarihsel anlamda Türkiye'nin hiçbir olumsuzluk yaşamadığı Afrika'nın stratejik ülkelerinden biri olduğuna işaret etti.

Uganda'nın sanıldığı kadar fakir bir ülke olmadığını belirten Alp, "Uganda'nın insan kaynakları, doğal zenginlikleri bu ülkenin en önemli özelliklerinden. Tarihsel anlamda yakın olan ilişkilerimizi insani ve toplumsal ilişkileri geliştirerek devam ettirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- İki ülke arasındaki üst düzey ziyaretler olumlu seyrediyor

Alp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016'daki Uganda ziyaretinin ülkede büyük yankı uyandırdığını hatırlatarak, "Tarihsel olarak üst düzey ziyaretler oldu. Bu ziyaretlerin zirve noktası Cumhurbaşkanımızın 2016 yılındaki Uganda ziyaretiydi. O zirvede ilişkilerimizin yasal bir zemine ve iki hükümet arasındaki diyaloğun artmasında büyük payı oldu. Ugandalı milletvekilleri, bakanlar ve Meclis Başkanının geçen yıl Türkiye ziyareti her açıdan verimli geçti." dedi.

Büyükelçi Alp, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Uganda'dan da üst düzey katılım olacağını açıkladı.

- Uganda ürünleri Türkiye pazarında yer bulabilir

Uganda ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin her geçen gün daha da geliştiğine dikkati çeken Alp, "Uganda, komşuları ile kıyaslandığı zaman terör, savaş ve iç sorunların gerçekten hissedilmediği bir ülke. Uganda'nın yatırım ortamı Afrika'nın pek çok ülkesinden daha güvenli. Türk şirketlerin buraya ilgisi her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Alp, Türkiye'nin eğitim, sağlık ve inşaat alanlarındaki tecrübesine yönelik olumlu bir algı olduğunu belirterek, iki ülke arasında her geçen gün büyüyen ticari ilişkilerin, konsolosluk kapasite ve sistemlerinin de geliştirilmesiyle, daha da artış göstereceğini vurguladı.

Büyükelçi Alp, "Uganda'da üretilen ürünlerin Türkiye pazarında da ilgi göreceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

- Afrika’nın en köklü üniversitesinde Türkçe öğretilecek

Büyükelçi, 2016'da kurulan Türkiye Maarif Vakfının geçen yıl sonunda ülkede üst düzey temaslar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ülkede Türk kültürüne ilginin yoğun olduğunu anlatan Alp, bu çerçevede Yunus Emre Enstitüsünün Afrika’nın en köklü üniversitelerinden Makarere Üniversitesi ile iş birliği anlaşması yaptığını ve yakın bir zamanda Türkçe öğretiminin başlayacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kampala, türkiye, Uganda,

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