Uganda Türk yatırımcıları bekliyor

KAMPALA (AA) - UMUT ÇAĞRI SARI - Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Kerem Alp, Türkiye'nin Afrika açılımı kapsamında 2010 yılında büyükelçilik açtığı Uganda'da yatırım ortamının Afrika'nın pek çok ülkesinden daha güvenli olduğunu ve Türk şirketlerinin buraya ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Büyükelçi Alp, Türkiye ve Uganda arasındaki ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin 2010'da, Uganda'nın ise 2011'de diplomatik misyonları karşılıklı olarak açtığını hatırlatan Alp, "Bu yıl büyükelçiliğimizin açılışının 10. yıl dönümünü kutlayacağız." dedi.

Alp, Uganda'nın tarihsel anlamda Türkiye'nin hiçbir olumsuzluk yaşamadığı Afrika'nın stratejik ülkelerinden biri olduğuna işaret etti.

Uganda'nın sanıldığı kadar fakir bir ülke olmadığını belirten Alp, "Uganda'nın insan kaynakları, doğal zenginlikleri bu ülkenin en önemli özelliklerinden. Tarihsel anlamda yakın olan ilişkilerimizi insani ve toplumsal ilişkileri geliştirerek devam ettirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- İki ülke arasındaki üst düzey ziyaretler olumlu seyrediyor