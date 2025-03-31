Ukrayna'nın para birimi nedir? Ukrayna'nın para biriminin kodu ve sembolü

Doğu Avrupa’da bir ülke olan Ukrayna, tamamı Avrupa üzerinde yer alan bir ülkedir. Doğusunda ve kuzeydoğusunda Rusya, kuzeyinde Belarus, batısında Polonya ile Slovakya, güneybatısında Romanya, Moldova ve Macaristan yer almaktadır. Ülkenin resmi dili Ukraynaca'dır. Bu dil dışında tanınan 18 adet dil olduğu bilinir. Almanca, Slovakça, Azerice, Yunanca, Yidiş gibi diller bu dillerden bazılarıdır.

Ukrayna'nın para birimi nedir?

Yarı başkanlık sistemli üniter anayasal cumhuriyet ile yönetilen ülkenin nüfusu 41.167.336 civarındadır. Ülke sahip olduğu yüzölçümü ve kıyı şeridi ile dünyadaki en geniş ülkeler arasında 46. sırada yer almaktadır. Avrupa’daki en geniş ikinci ülke olarak bilinen Ukrayna, 24 bölgeye ayrılır. Ülkede bir özerk cumhuriyet olan Kırım ve 2 özel statüsü bulunan şehir olan Kiev ve Sivastopol bulunmaktadır.

Birçok farklı dönemden geçmiş olan ülke 8 aralık 1991 tarihinde Rusya ve Belarus ile ortak bir karar alması sonucunda Sovyetler Birliği'ni tamamen ortadan kaldırmıştır. Coğrafi olarak Doğu Avrupa ovasının güneybatı kesimini meydana getiren ova bölgeleri ülkeye hakimdir. Ülkenin resmi para birimi Ukrayna grivnası olarak belirlenmiştir.

Ukrayna'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Ülkelerin resmi olarak kabul edilmiş olan para birimlerine ait resmi ve uluslararası kodlar ISO (International Organization for Standardization) kuruluşu tarafından belirlenir. Bu kodlar üç haneli olur ve her para birimine ait bir kod bulunur. ISO 4217 para birimi kodu bu kodları belirler.

Ukrayna’nın resmi para birimi Grivnadır. Ukrayna grivnası olarak da anılır. ISO 4217 para birimi koduna göre grivnanın ISO 4217 üç haneli uluslararası kodu UAH olarak belirlenmiştir. Bu para birimi 2 eylül 1996 yılından bu yana kullanılmaktadır. 1 Hrivna 100 Kopiyka’ya karşılık gelmektedir.