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Ulaştırma Bakanı açıkladı: Avrasya Tüneli’nde günlük geçiş rekoru…

13.09.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un iki kıtasını denizin altından bağlayan Avrasya Tüneli için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan yeni bir açıklama geldi. Bakan, geçtiğimiz hafta 455 binden fazla aracın geçtiği Avrasya Tüneli’nden 8 Eylül’de 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırıldığının bilgisini paylaştı.

Ulaştırma Bakanı açıkladı: Avrasya Tüneli’nde günlük geçiş rekoru…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nin Bakanlığın mega projeleri arasında yer aldığını belirterek, tünelin hem İstanbul trafiğini rahatlattığını hem de ekonomiye katkı sağladığını kaydetti.

GÜNLÜK GEÇİŞ REKORU GELDİ

22 Aralık 2016’da hizmete giren Avrasya Tüneli’nden 5 Eylül - 11 Eylül tarihleri arasında toplam 455 bin 746 aracın geçtiği bildirildi. Geçen hafta ortalama 65 bin 107 araç tünelden geçmeyi tercih ederken, 8 Eylül’de 67 bin 982 araç ile günlük araç geçişi rekoru kırıldı. Avrasya Tüneli’ni 1 Mayıs’tan itibaren toplam 122 bin 441 motosiklet sürücüsü kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrasya Tüneli
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