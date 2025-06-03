Ulaştırma Bakanı Uraloğlu bayram öncesi son bilgileri paylaştı: "7/24 görev başında olacağız, 6 bin kamerayla yollar denetlenecek"

Tüm vatandaşlarımıza trafik güvenliği konusunda mesajını ileten Bakan Uraloğlu, 68 bin bin kilometrelik yol ağımızda 7/24 nöbette olacaklarını 6 binin üzerinde kamerayla yolların kontrol edileceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu şu açıklamalarda bulundu:

KURBAN BAYRAMI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

“Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, her tatil döneminde olduğu gibi bu bayram sürecinde de vatandaşlarımızın sevdikleriyle bu mübarek günleri yaşaması için tüm birimlerimizle sahada olacağız. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak.

Artan trafik durumlarına karşı 68 bin kilometrelik yol ağımızda 7/24 görev başında olacağız. Gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. 6 binin üzerinde kamerayla yollarımızı kontrol edeceğiz. Bütün verileri işleyerek müdahaleleri gerçekleştirmiş olacağız.

“EN ÖNEMLİ GÜZERGAH İSTANBUL – ANKARA”

Yoğun trafik beklenen güzergahlarımızda önlemlerimizi aldık. En önemli güzergahımız tabii ki İstanbul - Ankara arası...

Özel yük taşıyan araçlara sınırlama getireceğiz. Sınırların üzerinde olan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için düzenlenen özel taşıma izin belgeleri 5 Haziran’dan 9 Haziran’a kadar vermeyeceğiz. Onları bayram boyunca trafiğe çıkarmayacağız.

Bayram tatili boyunca yol bakım, onarım çalışmalarını da zorunlu olmadıkça durduruyoruz. Trafik kuyruklarını da önlemiş olacağız. Yollardaki trafik işaretlemelerini de titizlikle kontrol ettik eksiklikleri giderdik. Yol durumundaki anlık değişiklikleri sizlerle hızlı şekilde paylaşmak için Karayolları web sitesindeki yol durumu adresini güncel tutacağız. Vatandaşlarımız en doğru bilgilere ulaşmış olacak.

OTOBÜS İŞLETMECİLERİNE 11 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Yolcu taşımacılığında denetimleri artırdık, vatandaşlarımız otobüs taşımacılığında fahiş fiyatlı bilet alımı konusunda sıkıntı yaşamaması adına çalışmaları hızlandırdık. Kurallara uymayan otobüs işletmecilerine yaklaşık 11 milyon TL’lik işlem uyguladık.”