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Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak

07.07.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İZBAN'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığı duyurdu! Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Ankara, İzmir ve İstanbul’da hizmet veren raylı ulaşım sistemlerinin Kurban Bayramı’nda ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı’nda ve 15 Temmuz’da; Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecektir” ifadelerine yer verildi.

BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber’de katıldığı bir programda Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.

Bayram tatili sebebi ile Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak. Söz konusu karar, yap-işlet-devlet projelerini kapsamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı ulaşım
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