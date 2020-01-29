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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Deprem bölgesinde 23 mobil baz istasyonu görev yapıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 16:55 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Deprem bölgesinde 23 mobil baz istasyonu görev yapıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kesintisiz iletişimin sağlanması için 23 mobil baz istasyonu ve 2 acil iletişim aracının deprem bölgesinde görev yaptığını bildirdi.

Bakanlığın, Twitter hesabından deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin yaptığı paylaşımlara göre, elektrik kesintisiyle enerjisiz kalabilecek baz istasyonlarında kullanılmak üzere, 205 jeneratör bölgeye sevk edildi.

Türkiye Ulusal Uyarı Sistemi (UYARSİS) üzerinden "zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması ve haberleşmenin internet uygulamaları üzerinden yapılması" yönünde 3 milyon 700 bin SMS Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Bingöl illerinde yaşayan vatandaşlara gönderildi.

Elazığ ve Malatya'ya 28 mobil baz istasyonu ile 2 acil iletişim aracı ulaştırıldı. 5'i ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır olarak bekletilen mobil baz istasyonların 23'ü ve acil iletişim araçlarının tamamı devreye alındı.

Deprem bölgesindeki koordinasyonla vatandaşlara hizmet için kurulan merkez ve tesislere, internet operatörlerle koordineli biçimde sağlandı. Sahada 422 personel görev yaptı. Türk Telekom'un 7 arama kurtarma personeli Kayseri'den Malatya'ya sevk edildi. Ayrıca, 1,6 milyona yakın vatandaşa operatörlerce ses ve internet paketleri tanımlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğünce arama kurtarma çalışmaları kapsamında 18 araç tahsis edildi.

Elazığ Gar Binası ve burada bekleyen yolcu vagonları ısıtılarak 2 bin kişinin kullanıma sunuldu. Türkiye Vagon Sanayi AŞ'de bulunan personel servis vagonları Elazığ Gar'ına gönderildi. Elazığ Uluova İstasyonu'nda bulunan 2 lojman vatandaşlara tahsis edildi. Her biri 24 metrekare ve izolasyonlu toplam 5 soğuk iklim çadırı depremzedelere verildi.

Depremzedelere yardım amacıyla oluşturulan PTT Posta Çeki Hesabı'na gönderilecek nakdi yardımlar, AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Öte yandan, haberleşmenin kesintisiz sürdürülmesi adına ekipler 7 gün 24 saat esasına göre deprem bölgesindeki AFAD ve Bilgi Teknolojileri Kurumu merkezlerinde çalışmaya devam ediyor.

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Acil İletişim Aracı, deprem, Elazığ, Malatya, mobil baz istasyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,

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