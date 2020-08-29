FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! Sağlık çalışanları yıl sonuna kadar ücretsiz yaralanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! Sağlık çalışanları yıl sonuna kadar ücretsiz yaralanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2020 14:01 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan ücretsiz yararlanmasına ilişkin kararın süresinin 31 Aralık’a uzatıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı duyurdu! Sağlık çalışanları yıl sonuna kadar ücretsiz yaralanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasının ardından 22 Mart’tan itibaren sağlık çalışanlarına ücretsiz hale getirilen Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan 1 milyon 278 bin sağlık çalışanının ücretsiz yararlandığı belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye’de kontrolde tutulmasına karşın halen vaka sayılarının günlük bin 400’ü geçtiği anımsatılarak, sağlık çalışanlarının vaka sayılarını düşürmek ve hastaları iyileştirmek amacıyla büyük özveriyle mücadele ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık çalışanlarımızın eforunun, gayretinin, özverisinin hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray ile TCDD'nin ortağı olduğu İZBAN'dan sağlık çalışanlarının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ücretsiz yararlanmasına ilişkin kararın süresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı."

Bakanlık açıklamasında, “Küresel salgına karşı verdiğimiz milli mücadelenin en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ile ücretsiz ulaştırmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerine yer verildi.

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurunKim Jong-un'dan koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Patronundan habersiz evlenen işçiye Yargıtay'dan kötü haberPatronundan habersiz evlenen işçiye Yargıtay'dan kötü haber
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Bakan Albayrak: Ülkemiz için hayırlı olsun
Bakan Albayrak: Ülkemiz için hayırlı olsun
Kahve zinciri 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Kahve zinciri 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Beklenen indirim geldi
Beklenen indirim geldi
Gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum
Gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kısa çalışma ödeneği Eylül'de bitiyor mu?
Kısa çalışma ödeneği Eylül'de bitiyor mu?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Anne-babalara çocuk başına 600 TL'ye varan yardım!
Anne-babalara çocuk başına 600 TL'ye varan yardım!
Ünlü bankadan altın yorumu!
Ünlü bankadan altın yorumu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Patronundan habersiz evlenen işçiye Yargıtay'dan kötü haber
Patronundan habersiz evlenen işçiye Yargıtay'dan kötü haber
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği son durum nedir?
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği son durum nedir?
Altın fiyatları düşecek mi? Altın yükselir mi? Altın ne olacak? Uzmanlardan önemli altın yorumu!
Uzmanlardan önemli altın yorumu!
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 29 Ağustos 2020 altın fiyatları!
Gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum
Türk oyun sektörü 2,4 milyar dolar yatırım aldı
Türk oyun sektörü 2,4 milyar dolar yatırım aldı
Son dakika... Benzine 15 kuruş indirim geldi
Beklenen indirim geldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.