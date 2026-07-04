Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda kritik atamalar! Yeni görevleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile enerji sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına ise Ahmet Hamdi Atalay atandı.

ÖMER FATİH SAYAN'DAN VEDA MESAJI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine veda eden Ömer Fatih Sayan; 5G, Türksat 6A ve dijital dönüşüm projelerine dikkat çekerek "Aynı inanç ve hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Sayan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız çatısı altında Temmuz 2018'den beri ülkemizin haberleşme altyapısını güçlendirmek için çalıştık.

Dijital egemenliğimizi tahkim etmek, yerli ve millî teknoloji vizyonumuzu büyütmek, Türkiye’nin haberleşme alanındaki küresel rekabet gücünü artırmak için yoğun bir mesai ortaya koyduk.

BTK Kurul Üyeliği, BTK Başkanlığı ve Bakan Yardımcılığı vazifelerimiz boyunca ülkemizin elektronik haberleşme alanında önemli dönüşüm süreçlerine hep birlikte emek verdik.

4.5G sürecinden itibaren mobil genişbant kapasitemizin artırılması, vatandaşlarımızın daha hızlı ve kaliteli haberleşme hizmetlerine erişmesi, operatörlerimizin kabiliyetlerinin güçlendirilmesi için çalıştık.

5G sürecini ise yalnızca yeni bir teknoloji geçişi olarak görmedik.

Türkiye’nin dijital bağımsızlığı, sanayide verimlilik, akıllı ulaşım sistemleri, savunma sanayii, sağlık teknolojileri, tarım, enerji ve kamu hizmetleri için stratejik bir kalkınma hamlesi olarak değerlendirdik.

Yerli ve millî 5G vizyonumuz doğrultusunda; yerli haberleşme teknolojilerimizin geliştirilmesi, kritik şebeke unsurlarında millî kabiliyetlerin artırılması, frekans planlamaları, saha hazırlıkları ve test süreçleri için kararlılıkla çalıştık.

5G ihale sürecinin başarıyla tamamlanması, ülkemiz adına gurur duyduğumuz önemli eşiklerden biri oldu.

Türksat 5A ve 5B ile uydu haberleşme kapasitemizi güçlendirirken, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile uzay vatanımızdaki bağımsızlığımızı tahkim eden tarihi süreci Turksat Biruni ile taçlandırdık.

Siber güvenlikten güvenli internete, fiber altyapıdan elektronik haberleşme düzenlemelerine, USOM çalışmalarımızla ülkemizi rol model ülke haline getirdik, yerli teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesine kadar Türkiye Yüzyılı’nın dijital altyapısına katkı sunmanın onurunu yaşadık.

Bu süreçte desteklerini her daim hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Birlikte mesai yaptığımız Bakanımız Sn. Abdülkadir Uraloğlu’na, Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına, BTK ailemize, sektör paydaşlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde gelişmesi için aynı inanç ve aynı hizmet anlayışıyla Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda çalışmaya devam edeceğiz.

Rabbim ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin.”

ATALAY'IN ÖZGEÇMİŞİ

1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Atalay, yüksek lisansını Gazi Üniversitesinde Siber Güvenlik üzerine yaptı.

Atalay, 2004-2009 yıllarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda Üst Kurul Üyeliği yaptı. 2015-2020 yıllarında HAVELSAN AŞ'de Genel Müdürlük görevini yürüten Atalay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Danışmanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Müşavirliği görevlerinde bulundu.

Atalay, 26 Eylül 2024'ten itibaren TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Kaynak: AA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır