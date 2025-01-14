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Ülke genelinde iş bırakıp bakanlık önünde eylem yaptılar! İşte memurların talebi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.01.2025 08:29
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Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) memurlara yapılan yüzde 11,54 oranındaki zammı protesto ederek ülke genelinde iş bıraktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan temsilciler en düşük memur maaşının 2,5 asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini belirterek, "Maaş artışı talebimiz, yalnızca ekonomik bir gereklilik değil, aynı zamanda insan onuruna duyulan bir saygıdır." ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde iş bırakıp bakanlık önünde eylem yaptılar! İşte memurların talebi

ÜNİPERSEN, memurlara yapılan yüzde 11,54 oranındaki maaş artışının yetersiz olduğunu ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla, ülke genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

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BAKANLIK ÖNÜNÜNDE AÇIKLAMA YAPTILAR

ÜNİPERSEN tarafından memurlara yapılan yüzde 11,54 oranındaki zammın yetersiz olduğu ve düzenleme gerektirdiğini vurgulamak amacıyla iş bırakma eylemi düzenlendi. Üniversitelerde gerçekleştirilen eylem kapsamında, ÜNİPERSEN, 3 konfederasyon ve 15 sendikanın temsilcileriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenledi.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 2,5 ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILMALI"

ÜNİPERSEN tarafından gerçekleştirilen eylemde, bu artışın memurların reel gelir kaybını telafi etmediği ve mevcut ekonomik şartlarda daha da zorlanmalarına neden olacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

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“TÜİK tarafından 3 Ocak’ta açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda, ocak ayında memur maaşlarına yüzde 11,54 oranında artış yapılacağı belirtilmiştir. Ancak açıklanan maaş artışı, kira fiyatlarındaki artışı, temel gıda ürünlerine gelen zamları ve asgari ücret-memur maaşı oranını dikkate almamaktadır. ÜNİPERSEN olarak taleplerimiz; en düşük memur maaşı, en az 2,5 asgari ücret seviyesine çıkarılması, maaşlara yüzde 15 refah payı eklenmesi ve enflasyonun aylık olarak maaşlara yansıtıldığı EŞEL-MOBİL sistemine geçilmesidir.

"TALEBİMİZ İNSAN ONURUNA DUYULAN BİR SAYGIDIR"

Bu nedenlerle, yüzde 11,54’lük artışın yenilenmesi talebiyle bugün ülke genelinde iş bıraktık. Memurlar, ülkemizin her alanında büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Bu özverinin karşılığında, adil bir maaş artışı talebimiz, yalnızca ekonomik bir gereklilik değil, aynı zamanda insan onuruna duyulan bir saygıdır. Emeğimizin karşılığını alana kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.” (İHA)

Hissenet
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Memur Hazine ve Maliye Bakanlığı Zam maaş memur zammı
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