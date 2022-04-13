Ülkemizde geçerli olan KOBİ tanımında hangi işletmeler yer almaktadır? KOBİ işletme türleri nelerdir?

KOBİ, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için kullanılan bir terimdir. KOBİ tanımında mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yer almaktadır.

KOBİ işletme türleri nelerdir?

KOBİ işletme türleri, mikro ölçekli işletme, küçük işletme ve orta ölçekli işletme olmak üzere üçe ayrılmaktadır:

On kişiden (10) az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon (1.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmelere mikro işletme,

Elli kişiden (50) az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon (8.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmelere küçük işletme ve

İki yüz elli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon (40.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmelere orta ölçekli işletme denmektedir.

KOBİ'ler hangi ölçütlere göre sınıflandırılır?

KOBİ’lerin hangi ölçütlere göre sınıflandırılacağı ile alakalı net bilgiyi yönetmelikten alabiliriz. 4 Kasım 2012 tarihinde önce resmi gazetede yayımlanıp ardından yürürlüğe girmiş olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik ile bu bilgiye rahatlıkla ulaşabiliriz. Bu yönetmelik ile birlikte 2005 senesinde KOBİ’lere yönelik belirtilmiş olan kriterler genişletilmiştir.

Bu kriterlerin genişlemesi sayesinde KOBİ’lerin hem desteklerden hem de teşviklerden daha çok yararlanabilmesinin önü açılmıştır. Daha sonra Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin tanımında değişikliğe yol açan yönetmelik 24 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 125 milyon TL’nin altında net satış geliri veya mali bilançosu olan ve KOSGEB tarafından da desteklenen sektörler arasında bulunan tüm işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanma fırsatı elde edecekler.

KOBİ'lerin özellikleri nelerdir?