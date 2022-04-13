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Ülkemizde geçerli olan KOBİ tanımında hangi işletmeler yer almaktadır? KOBİ işletme türleri nelerdir?

11.04.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOBİ, çok büyük olmayan işletmeler için kullanılan bir tanımdır. KOBİ kelimesi genel anlamda yıllık olarak 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve mali geliri ile senelik net satış karı 125 milyon lirayı geçmeyen ve yönetmeliklerinde de mikro, küçük ve orta işletme olarak tanımlanan ekonomik kuruluşlar için kullanılan bir tanımdır.

Ülkemizde geçerli olan KOBİ tanımında hangi işletmeler yer almaktadır? KOBİ işletme türleri nelerdir?

İçindekiler

  • KOBİ işletme türleri nelerdir?
  • KOBİ'ler hangi ölçütlere göre sınıflandırılır?
  • KOBİ'lerin özellikleri nelerdir?

KOBİ, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için kullanılan bir terimdir. KOBİ tanımında mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yer almaktadır.

KOBİ işletme türleri nelerdir?

KOBİ işletme türleri, mikro ölçekli işletme, küçük işletme ve orta ölçekli işletme olmak üzere üçe ayrılmaktadır:

  • On kişiden (10) az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon (1.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmelere mikro işletme,
  • Elli kişiden (50) az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon (8.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmelere küçük işletme ve
  • İki yüz elli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon (40.000.000) Türk Lirasını aşmayan işletmelere orta ölçekli işletme denmektedir.

KOBİ'ler hangi ölçütlere göre sınıflandırılır?

KOBİ’lerin hangi ölçütlere göre sınıflandırılacağı ile alakalı net bilgiyi yönetmelikten alabiliriz. 4 Kasım 2012 tarihinde önce resmi gazetede yayımlanıp ardından yürürlüğe girmiş olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik ile bu bilgiye rahatlıkla ulaşabiliriz. Bu yönetmelik ile birlikte 2005 senesinde KOBİ’lere yönelik belirtilmiş olan kriterler genişletilmiştir.

Bu kriterlerin genişlemesi sayesinde KOBİ’lerin hem desteklerden hem de teşviklerden daha çok yararlanabilmesinin önü açılmıştır. Daha sonra Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin tanımında değişikliğe yol açan yönetmelik 24 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından 125 milyon TL’nin altında net satış geliri veya mali bilançosu olan ve KOSGEB tarafından da desteklenen sektörler arasında bulunan tüm işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanma fırsatı elde edecekler.

KOBİ'lerin özellikleri nelerdir?

  • KOBİ’ler yatırım maliyetlerini düşürerek bu düşük maliyetler ile istihdam yaratırlar.
  • Genel olarak teknolojik yeniliklere oldukça yatkındırlar.
  • Az yatırım yaparak üretim çeşitliliğini artırabilirler.
  • İç yapıları nedeniyle ekonomik dalgalanmaları absorbe edebilirler veya bunlardan daha az etkilenirler.
  • Gelir dağılımında yer alan eşitsizlikleri ve haksızlıkları oldukça azaltırlar. KOBİ’ler taleplerde meydana gelen değişikliklere ve taleplerin çeşitliliğine daha kolay uyum sağlayabilirler.
  • Büyük işletmeleri desteklerler. Onları tamamlarlar.
  • Politik ve sosyal sistemlerde genellikle ana unsur olarak algılanır ve yer alırlar.

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