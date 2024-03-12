FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ülker 2023 finansal sonuçlarını açıkladı

Ülker 2023 finansal sonuçlarını açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.03.2024 09:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2023 yılını 56 milyar TL ciroyla kapattı. Şirket, 2024 yılında da faaliyet gösterdiği pazarlardaki liderliğini ve güçlü büyümesini devam ettirmeyi hedefliyor.

Ülker 2023 finansal sonuçlarını açıkladı

Ülker Bisküvi, 2023 yılını çok başarılı iş sonuçlarıyla tamamlayarak cirosunu 56 milyar TL’ye ulaştırdı. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, ihracat ve yurtdışı operasyonlarının cirodaki payı yüzde 32 olan Ülker Bisküvi, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’da bisküvi pazarındaki liderliğini, Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde ise güçlü büyümesini sürdürmeyi başardı.

47 YENİ ÜRÜN TÜKETİCİLERLE BULUŞTU

Ülker Bisküvi’nin dünyanın dört bir yanında 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yaptığını, 9 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’de 9, yurt dışında 4 olmak üzere 13 fabrikada üretimini sürdüğünü hatırlatan Ülker CEO’su Mete Buyurgan, 2023 yılıyla ilgili şu bilgileri aktardı:

“Zorluklarla geçen bir yılı önemli ve ilklerin olduğu başarılarla bitirdik. Yılın başında toplam 330 milyon dolar tutarındaki Ülker Bisküvi’nin ilk sürdürülebilirlik bağlantılı kredi anlaşmasını tamamladık. İş yapış şeklimizin merkezinde olan sürdürülebilirlik anlayışımızı finansman alanında da devam ettirdik. Sürdürülebilir ham madde tedarikine yönelik çalışmalarımızı Su Riskleri ve Fındıktan Fazlası projelerimizle genişlettik. Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG (London Stock Exchange Group) tarafından gerçekleştirilen halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG-Environmental, Social & Governance) performans değerlendirme sonuçlarına göre performansımızla Ocak 2024’te kategorimizde dünya genelinde değerlendirilen şirketler arasında birinci olduk.

Pazarda liderliğimiz devam ederken, geçtiğimiz yıl bisküvi, çikolata ve kek kategorisinde Türkiye’de toplam 47 yeni ürünü tüketicilerimizle buluşturduk. İnovasyon ve dijitalleşme bu yıl da çok önemli öncelikler olmaya devam etti. Gebze fabrikamızda 20 otonom mobil robotu devreye aldık. Ham madde ve ambalaj başta olmak üzere 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyabilen robotlar, fabrikada üretim verimliliğini artırarak maliyet avantajı sağlayacak. Güçlü performansımızı 2024 yılında da devam ettirerek ülkemize, ekonomimize, çalışanlarımıza, tüketicilerimize ve tüm paydaşlarımıza katkı sağlayacağız. İsrafsız şirket kültürümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnovasyonu ürün yelpazemizi geliştirmenin yanı sıra dijitalleşmeden ürün tedariğine, dağıtım ağımızın daha da güçlendirilmesine kadar birçok noktada kullanmak önceliğimiz olacak.”

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SGK alacakları için gecikme cezası belli olduSGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerindeKüresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerinde
Anahtar Kelimeler:
şirket haberleri
En Çok Okunan Haberler
30 büyükşehir anketi! Bu illerde büyük sürprizler var...

30 büyükşehir anketi! Bu illerde büyük sürprizler var...

Karar Resmi Gazete'de! 3 bin TL'ye yükseltildi

Karar Resmi Gazete'de! 3 bin TL'ye yükseltildi

22 yılın zirvesinde! Bankalarda faizler kritik eşiği geçti

22 yılın zirvesinde! Bankalarda faizler kritik eşiği geçti

Entübe iddiası üzdü! Oğlu son durumu açıkladı

Entübe iddiası üzdü! Oğlu son durumu açıkladı

Kredi kartında yeni düzenleme! Seçimden sonrası için bekleniyordu ama...

Kredi kartında yeni düzenleme! Seçimden sonrası için bekleniyordu ama...

Altın fiyatları için saat 16.30 senaryoları!

Altın fiyatları için saat 16.30 senaryoları!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.