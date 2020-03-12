Uludağ Ekonomi Zirvesi kasıma ertelendi

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından Bursa'da bu yıl 9'uncusu 20-21 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 27-28 Kasım'a ertelendi.

Doğan Burda Dergi Grubu'ndan yapılan açıklamada, 2012'den bu yana düzenlenen iş ve ekonomi dünyası buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi ile ilgili erteleme kararı verildiği bildirildi.

Türkiye ve dünyadan 2 bine yakın katılımcı ile 100'ün üzerinde konuşmacıya ev sahipliği yapması planlanan zirvenin, aynı konuşmacılar ve içerikle 27-28 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğan Burda Dergi Grubu olarak, Uludağ Ekonomi Zirvesi gibi prestijli ve başarılı bir etkinliği yıllardır düzenliyoruz. Konuklarımızın, katılımcıların ve iş ortaklarımızın sağlığı bizim her zaman ilk önceliğimiz olmuştur. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Kovid-19 virüsünün saptandığını açıkladı. Bakanlığımız konuyu ve süreci en başından beri hassasiyetle izliyor, bu süreçte bireyler ve kurumların da aynı hassasiyette davranmaları büyük önem taşıyor. Son günlerde yapılan açıklamalar doğrultusunda yaptığımız değerlendirmede, yerli ve yabancı tüm konuklarımızın sağlığını dikkate alarak Uludağ Ekonomi Zirvesi'ni erteleme yoluna gittik. Dünyayı hızla etkisi altına alan bu virüsü ülke olarak Sağlık Bakanlığı ile beraber diğer bakanlıkların da desteği ve halkımızın duyarlılığıyla en az zararla, kısa sürede atlatacağımızı umuyoruz."

KAYNAK:AA

