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Ulusal staj başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 2022 USP Ulusal Staj Programı ücreti...

19.10.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal staj programı (USP) başvurusunun nasıl yapılacağı ve ücreti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Erdoğan, üniversite öğrencilerine devlet kurumları ile özel sektörde staj imkanı sunan programın ücretini duyurdu. Peki, Ulusal staj başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama ve Ulusal Staj Programı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Ulusal staj başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 2022 USP Ulusal Staj Programı ücreti...

Ulusal staj programı (USP) ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan program için 2023 yılı başvurularının 18 Ekim 2022 Salı günü itibarıyla açtıklarını belirtip yaz stajlşarı için ödenen asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, önümüzdeki yıldan itibaren asgari ücret seviyesine yükselteceklerini duyurdu. Ulusal staj başvurusunun nasıl yapılacağına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan 'Ulusal Staj Programı' açıklamasının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ULUSAL STAJ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ulusal Staj Başvurusu ile ilgili web sitesinde yer alan adımlar izlenecek. E-devlet'ten öğrenci ve işveren için ayrı ayrı başvuru alınacak başvurular değerlendirmeye alınacak.

ULUSAL STAJ BAŞVURU EKRANI

ULUSAL STAJ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ulusal staj programı başvuru koşulları şu şekildedir:

Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç),

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri ve yurt dışındaki üniversitelerde, not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinden bu şart aranmamaktadır, ancak staj tarihinde not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olması beklenmektedir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ULUSAL STAJ PROGRAMI' AÇIKLAMASI

Ulusal Staj Programı (USP) ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal Staj Programının 2023 yılı başvurularını bugün (18 Ekim 2022) itibarıyla açıyoruz. Ayrıca, yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. İlave olarak staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmaya devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz. Hem kamu hem özel sektör tarafının uzun zamandır beklediğini bildiğimiz Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık."

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