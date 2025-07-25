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Piyasaların gözü bu haberdeydi: Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı!

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan"a çevirdi. 24 Ocak 2025'te ise Moody's, Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişiklik yapmamıştı.

Piyasaların gözü bu haberdeydi: Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı!
Mustafa Fidan

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltti, görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etti. Moody's not artırımı, özellikle Merkez Bankası'nın enflasyonist baskıları kalıcı olarak hafifleten, ekonomik dengesizlikleri azaltan ve yerel mevduat sahipleri ile yabancı yatırımcıların Türk Lirası'na olan güvenini kademeli olarak yeniden tesis eden para politikalarına bağlılığı başta olmak üzere, etkili politika yapma geçmişinin güçlendiğini yansıtmaktadır

Piyasaların gözü bu haberdeydi: Moody s Türkiye nin kredi notunu açıkladı! 1

EN SON TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU İKİ KADEME ARTIRMIŞTI

Moody's, en son 19 Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çıkarmış ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

Kredi notunun yükseltilmesinin temel nedeni olarak yönetişimdeki iyileşmeler ve özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve ‘giderek daha iyi yerleşen geri dönüş’ gösterilmişti.

Piyasaların gözü bu haberdeydi: Moody s Türkiye nin kredi notunu açıkladı! 2

“ENFLASYON VE İÇ TALEPTE ILIMLILAŞMA"

Raporda “Enflasyon ve iç talepte ılımlılaşma başlamasıyla gelecek aylarda ve 2025’te enflasyonist baskıların azalacağına dair güvenimiz artmakta” ifadesine yer verilmişti.

24 Ocak 2025'te ise Moody's, Türkiye'nin kredi notunda herhangi bir değişiklik yapmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Moody's kredi notu
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