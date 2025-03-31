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Umman'ın para birimi nedir? Umman'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
31.03.2025 13:11
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Afrika’nın kuzeydoğusunda, Asya’nın güneybatısında yer alan Arap Yarımadası, jeopolitik açıdan son derece önemli kabul edilen bir yarımadadır. Büyük bir bölümünün çöller tarafından kaplandığı bu yarımada çeşitli ülkelere de ev sahipliği yapmaktadır.

Umman'ın para birimi nedir? Umman'ın para biriminin kodu ve sembolü

Umman, resmi adı Umman Sultanlığı olan bir ülkedir. Arap Yarımadası’nda yer alan ülkelerden biridir. Güneybatısında Yemen, güneyinde ve doğusunda Umman Denizi ya da Hint Okyanusu, kuzeybatısında Birleşik Arap Emirlikleri, batısında Suudi Arabistan ile komşulukları bulunur.

Umman'ın para birimi nedir?

Başkenti Maskat olarak kabul edilen ülkede resmi dil olarak Arapça konuşulmaktadır. Maskat aynı zamanda ülkenin en büyük şehri de kabul edilir. Ülkede resmi din İslam’dır. Yönetim şekli ise üniter mutlak monarşi olarak belirlenmiştir. Nüfusunun yaklaşık olarak 5.1 milyon civarında olduğu tespit edilmiş olan Umman'da nüfusun çoğunluğunu Ummanlı Araplar oluşturmaktadır. Geniş bir tarihçesi bulunan ülkenin tarihi ve kuruluşu 751 yılına dayanır. Ülkede ilk anayasa 1966 yılında ilan edilmiş ve Birleşik Krallık’tan ayrılık 1970 yılında gerçekleşmiştir.

En yaygın ve resmi dilin Arapça olduğu ülkede mutlak monarşi altında yönetim söz konusudur. İklimi genel olarak ılık ve sıcak kış özelikleri, çok uzun ve sıcak yazlarla bilinir. Kurak iklim kuşağında yer alan ülkede yılık yağış oranı 90 ile 100 mm arasında değişkenlik gösterir. Yağışlar daha çok aralık ve nisan ayları arasında görülür. Ancak son dönemlerde Umman Körfezi'nden gelen yağıların etkisi de görülmektedir. Ülkenin para birimi Umman riyali'dir.

Umman'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Umman Sultanlığı'nın kullandığı ve kabul ettiği resmi para birimi Umman riyali'dir.

Her ülkenin kabul ettiği resmi para birimi üç haneli kodlarla gösterilir. Bu üç haneli kodlar uluslararası olarak belirlenir ve ISO 4217 adı verilen para birimi kodu ile belirlenir. International Organization for Standardization olan ISO, Uluslararası Standartlar Teşkilatıdır ve tüm uluslararası standartların belirlenmesinden sorumludur.

Umman’ın resmi para birimi olan Umman riyalinn ISO 4217 para birimi kodu OMR olarak belirlenmiştir. Paralar Umman Merkez Bankası tarafından dağıtılmaktadır. Riyalin alt birimi baisa'dır. 1 adet riyal bin adet baisaya bölünebilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Umman
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