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'Umut verici' Açıklanan veriler beklentiyi yükseltti, 'Yaz aylarına faiz indirimi ile...'

29.03.2025 14:48
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Güven endekslerinde bu ay başlayan artış eğilimi, ekonomideki toparlanma beklentisini güçlendirdi. OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, "Bu rakamlara göre, ekonomide toparlanma beklentisi gittikçe yayılıyor" sözlerini kullandı.

'Umut verici' Açıklanan veriler beklentiyi yükseltti, 'Yaz aylarına faiz indirimi ile...'

Tüketici ve reel sektör gibi kesimlerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentisini ortaya koyan güven endeksleri, bu ay pozitif seyir izledi. TÜİK tarafından açıklanan tüketici güven endeksi, şubatta 82,1 iken martta aylık bazda yüzde 4,6 artarak 85,9 oldu.

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Merkez Bankası tarafından açıklanan reel kesim güven endeksi de martta bir önceki aya göre 1,7 puan yükselerek 104,1'e çıktı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de 0,4 puan yükselerek 103,2 olarak kayıtlara geçti. Endeks, ocak ve şubat aylarında da artış eğilimini sürdürmüştü.

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TÜİK tarafından açıklanan ekonomik güven endeksi de şubatta 99,2 iken martta aylık bazda yüzde 1,6 artışla 100,8 değerini aldı. Böylece endeks, 2024 yılı mart ayının ardından yeniden 100'ü geçerek, referans değerini aştı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi de yüzde 0,4 artarak 103,2'ye ulaştı.

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"EKONOMİK TOPARLANMA GİTTİKÇE YAYILIYOR"

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD kaynaklı belirsizliklere rağmen ekonomik aktivitenin artmasının umut verici olduğunu söyledi.

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Para politikası kaynaklı ekonomik ısınmanın, reel sektör tarafında üretim ve yatırım iştahını canlandırdığını belirten Yülek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik güven endeksinin kritik eşik olan 100'ün üzerine çıkması, ekonomiye dair genel güvenin en önemli göstergesi. Bu rakamlara göre, ekonomide toparlanma beklentisi gittikçe yayılıyor. Genel olarak endeksler iyiye işaret etse de tüketici güven endeksinin halen 100'ün altında kalması hane halkının üzerindeki baskıyı tam anlamda atamadığına işaret ediyor. Endekslerde toparlanmanın devam etmesi için ekonomi politikasının ve ekonomik sahayı etkileyen diğer politika alanlarının istikrarı sürdürmesi gerekiyor."

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"UMUT VERİCİ"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları sonrasında Avrupa'nın ortak hareket ettiğini ve bölgede savunma sanayisine yönelik yatırımları artırma planlarının gündeme geldiğini hatırlattı.

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Söz konusu durumun, Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle işbirliği konusunda önemli beklenti oluşturduğunu ve bu durumun da ekonomik göstergelere yansıdığını vurgulayan Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Güven endekslerinin artışında bu durumun önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin bitme ihtimali, yaz sezonuna faiz indirimleriyle gidiyor olmamız ve iç talebin biraz daha canlanacağı beklentisi bu tablonun oluşmasını sağladı. Bu durumlar ekonomik açıdan umut verici. Son dönemde ülkemizde yaşanan gelişmelere de finansal piyasaların nasıl tepki vereceğini diğer aylarda gözlemleyeceğiz."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tüketici Güven Endeksi tüik
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