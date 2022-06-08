UNFI coin neden yükseliyor? UNFI coin kaç dolar/TL oldu?

UNFI coin değerinin yükselmesi kripto para piyasasını yakındantakip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 1 gün içinde en düşük 3,218 dolar seviyesinden işlem gören UNFI coin 41,794 dolara yükseldi. Peki UNFI coin neden yükseliyor? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

UNFI COİN NEDEN YÜKSELİYOR?

UNFI coin 1 gün içerisinde yüzde 1000 üzerinde değer kazandı.

UNGI coin'in yükselmesinin Unifi Protocol DAO’da büyük bir güncelleme için onay verilmesi ile birlikte olduğu öngörülüyor.

UNFI coin 7 Haziran Salı günü akşam saatlerinde 40 dolar seviyesini aşsa da an itibariyle 10 dolar üzerinde direnç uygulamaya çalışıyor.

UNFI COİN KAÇ DOLAR?

Unifi Protocol DAO’da token'ı UNFI COİN an itibariyle 10 doların üzerinde işlem görüyor.

UNFI COİN KAÇ KAÇ TL?

Unfi coin'in TL cinsinden karşılığı ise 170 TL'nin hemen üstü olarak hesaplanıyor.

UNFI COİN HAKKINDA

UNFI, geliştiricilerin çeşitli blok zincirleri üzerinde DeFi ürünleri oluşturmaları için çok zincirli ve birlikte çalışabilir bir yapı sağlayan akıllı sözleşme platformu Unifi Protocol’ün yönetim token’ıdır.

