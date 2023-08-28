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ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI E-DEVLET: YÖK ile üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman saat kaçta başlıyor? Üniversite kaydı için ne gerekli?

28.08.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite kayıt süreci, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. Kayıtlar, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda belirtilen tarihler aralığında gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamaya göre kayıtlar, e-Devlet e-Kayıt ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ile yapılacak. Peki, YÖK ile üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman saat kaçta başlıyor? Kayıt için ne gerekli? İşte, e-devlet üniversite kayıt ekranı...

ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI E-DEVLET: YÖK ile üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman saat kaçta başlıyor? Üniversite kaydı için ne gerekli?

Üniversite kayıtları bugün itibarıyla başlıyor. Öğrenciler, YKS tercih sonuçlarının ardından üniversite e kayıt işlemleri için harekete geçecek. Öte yandan YÖK ile kayıt için gerekli belgeler birçok kişi tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. üniversite kayıt tarihleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, merak edilen soruların yanıtları ve e-devlet üniversite kayıt ekranı...

üniversite kayıtları

ÜNİVERSİTE KAYITLAR BAŞLADI MI?

Üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yayımlanan duyuruya göre e kayıt da 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Belirtilen süre zarfında kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybetmiş olacaklar.

üniversite kayıtları

E-DEVLET ÜNİVERSİTE E KAYIT 2023

Üniversite e kayıt işlemi sonrası öğrenciler üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

E-DEVLET ÜNİVERSİTE E KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

üniversite kayıtları

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler konusunda yapılan açıklama şu şekilde:

"- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

  • Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

  • Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

  • Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

  • Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

  • Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir."

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