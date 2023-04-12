Üniversite öğrencilerine 10 GB ücretsiz internet mi verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 GB ücretsiz internet müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamanın detayları merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 10 GB ücretsiz internet müjdesi verdi. Açıklamasına "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız." diye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan " Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNETTEN KİMLER FAYDALANACAK?

Üniversite öğrencilerine 10 GB ücretsiz internet müjdesi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Üniversiteli gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanı sağlayacağız' ifadelerini kullandı.

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYAR MI VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız' açıklamasında bulundu.

