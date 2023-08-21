ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI 2023: Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, KDV ve ÖTV'siz kimler alabilir?

Öğrencilere vergisiz telefon şartları arama motorlarında araştırılıyor. Konuya dair son durum yükselen enflasyon ve fiyat artışı nedeniyle merak konusu oldu. Öte yandan Kabine Toplantısı bugün ( 21 Ağustos 2023 Pazartesi) yapılacak. Toplantıda öğrencilere vergisiz telefon, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşananlar ve toplu sözleşme gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor. Toplantının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilecek. Öğrencilere vergisiz cep telefonu ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. İşte 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü itibarıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ile ilgili son durum...

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU SATIŞI NE ZAMAN?

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı müjdesine dair geçtiğimiz günlerde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençlere ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız yakın zamanda bilgilendirme yapacak."

Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda konunun ele alınması bekleniyor.

VERGİSİZ TELEFON KİMLER ALABİLİR?

Vergisiz telefon müjdesi açıklamalara göre bir yükseköğretim kurumunda yer alan önlisans ve lisans öğrencileri için geçerli olacak.

CEP TELEFONU VERGİ ORANI

Cep telefonlarının vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve yüzde 18 oranında KDV alınıyor.

Cep telefonun fiyatına göre ÖTV oranı yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 olarak değişiyor.

