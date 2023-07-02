Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon ve bilgisayar satış tarihi belli oldu mu?

Öğrenciye vergisiz telefon satışının ne zaman başlayacağı, üniversite öğrencileri tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Bir defaya mahsus verilecek olan vergisiz telefon satışı için detaylar merak edildi. Resmi açıklama yapılmadı fakat Kabine Toplantısı'nın 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilmesi ve bu konunun da ele alınması bekleniyor. Peki, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? İşte, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışı konusuna dair detaylar...

VERGİSİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ancak vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması yapılmadı.

ÖĞRENCİYE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER, KİMLER FAYDALANABİLİR?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri faydalanabilecek ve düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

