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Üniversite tercihleri açıklandı, öğrenciler ev telaşına girdi! İzmir'de 1+1'lerin fiyatı dudak uçuklattı, dikkat çeken 'kaparo' uyarısı

25.08.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite sınavının ardından tercihleri de belli olan öğrenciler, kiralık ev arayışına başladı. İzmir'de kiralık 1+1 evlerin fiyatları bile 10 ile 15 bin lira arasında değişiyor. Birçok öğrenci yüksek kira fiyatlarından yakınırken uzman isimler ev tutacak öğrenci ve ailelerini kaparo konusunda uyardı. İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu "Evleri gördüklerinde kaparoyu verdim evi tuttum diye düşünmesinler" dedi.

Üniversite tercihleri açıklandı, öğrenciler ev telaşına girdi! İzmir'de 1+1'lerin fiyatı dudak uçuklattı, dikkat çeken 'kaparo' uyarısı

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birçok öğrenci okul kaydı öncesi ev telaşına girdi. İzmir’in bazı ilçelerindeki 1+1 eşyalı kiralık evlerin fiyatının 10 ile 15 bin lira arasında olması çok sayıda öğrenciyi zora sokuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, hem kira fiyatlarını değerlendirdi hem de internet üzerinden daire kiralamak isteyen ailelere ikazlarda bulundu.

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"ÖZELLİKLE BORNOVA ÇOK PAHALI"

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Oruç Buğra Türkoğlu (20), okuduğu şehirde kiraların geçen yıla oranla 2 kat arttığını belirterek, “Haziran ayında kira kontratı imzaladım. Eylül ayına kalsam daha pahalıya yapmak zorunda kalırdım. İzmir’de de kiraların oldukça pahalı olduğunu duyuyorum. Özellikle Bornova’da çok pahalı. Burada yaşayan tanıdıklarım kiraların 10-12 bin lira olduğunu söylüyor ama arkadaşlar toplanıp çıktığı zaman daha uyguna geliyor. Tek bir kişi İzmir’de bir eve çıkamaz ama ben Isparta’da çıktım” dedi.

"YAŞANMAYACAK DÜZEYE GELDİ"

Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Nedim Batuhan Kayabaş ise “Kiralık daireler çok pahalı ve bu yüzden en az 2-3 kişi kiraya çıkman gerekiyor. Menderes ilçesinde 3+1 bir dairenin 18 bin liraya dahi kiraya verildiğini gördüm. Bu rakam bir üniversite öğrencisinin karşılayabileceği bir rakam değil. Bu durum böyle devam eder diye düşünüyorum. Yurtlarda kalmakta ayrı bir sıkıntı, oralarda kalan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Eskiden yazın çalıştığım parayla bir dönem iki dönem kalabiliyordum. Şimdi o mümkün değil. Kiralar ayrı bir boyutta. Yaşanmayacak düzeye geldi” ifadelerini kullandı.

"ÇOK UÇUK BİR RAKAM"

Henüz istediği yere seçimleri nedeniyle yerleşemediğini ifade eden Bilgisayar Programcılığı öğrencisi Mehmet Sıraç Budak (19), “12 yıldır yaşadığımız dairenin sahibi ile şu anda kavgalıyız ve mahkemelik olmayı düşünüyoruz. Bornova Yeşilova semtinde yaşıyoruz, o kadar süredir aynı evde oturduğumuz için İzmir piyasasına göre kiramız çok uygun. 2 bin liralık kirayı ailem 5-6 binlere kadar çıkarmak istiyor ama ev sahibi kabul etmiyor. Ek yerleştirmelerde de şehir dışında bir üniversiteye gidecek olursam kiralık bir dairede kalacak gücüm yok. Muhtemelen yurtta kalırım. Ailemin de kira fiyatlarını karşılayacak bir durumu yok. 1+1 eşyalı bir evin kirası en az 10 bin TL’den başlıyor. Bu da çok uçuk bir rakam” diye konuştu.

KAPARO UYARISI

Kentteki kira fiyatlarını değerlendiren İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, “Bugün öğrencilerimiz özellikle Buca bölgesine geldiklerinde, 10 ile 15 bin lira arasında ful eşyalı kiralık daireler olduğunu görecekler. 8 bin lira ile 10 bin lira arasında da kiralık daireler var. Öğrenciler acilen kiralık arayışına girdiği için tabii ki panikliyorlar. Öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde boş daireler bulunamayınca fiyatlar tabii ki yükseliyor” şeklinde konuştu.

İnternet üzerinden kiralık daire arayışına giren ailelere de özellikle seslenen Güleroğlu, “Herkes panik halinde bir an önce ev tutmaya çalışıyor. İnternet üzerinden ev arayışları oluyor. Evleri gördüklerinde kaparoyu verdim evi tuttum diye düşünmesinler. Eğer kaparo verecekse de öncelikle emlakçının; Emlakçılar Odasına ve Ticaret Odasına kaydı var mı, ayrıca da Ticaret Bakanlığı’nda yetki belgesi var mı bu konuyu iyice araştırmaları gerektiğini söylüyorum. Bunu yapmaktansa bizatihi İzmir’e gelip ev bulmak daha mantıklı ama internet üzerinden yapılacaksa da kiralama işi, söylediklerime dikkat edilmesini isterim” diye ifade etti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir öğrenci kiralik ev

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