Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlanacak. Müjde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Ulaşım desteği başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Ailelerinden uzakta olan öğrenciler, ulaşım desteğinin ne zaman sağlanacağını merak ediyor. Peki Üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak? Ulaşım desteği ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

'ULAŞIM DESTEĞİ' AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ulaşım desteği hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız. Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz."

ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite ulaşım desteği başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Başvuru detayları açıklandığında güncel bilgiler sayfamızda yer alacak.

ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ ÜCRETİ NE KADAR?

Ulaşım desteği 150 bin öğrenciye sağlanacak. Ancak başvuru detayları ve desteğin miktarı henüz belli değil.



