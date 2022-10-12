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Üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak? Ulaşım desteği ne kadar, kaç TL olacak?

12.10.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Bununla birlikte öğrenciler ulaşım desteğinden nasıl yararlanacağını ve başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki Üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak? Ulaşım desteği ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

Üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak? Ulaşım desteği ne kadar, kaç TL olacak?

Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlanacak. Müjde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Ulaşım desteği başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Ailelerinden uzakta olan öğrenciler, ulaşım desteğinin ne zaman sağlanacağını merak ediyor. Peki Üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak? Ulaşım desteği ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilenler...

Üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak? Ulaşım desteği ne kadar, kaç TL olacak?

'ULAŞIM DESTEĞİ' AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ulaşım desteği hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız. Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz."

ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Üniversite ulaşım desteği başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Başvuru detayları açıklandığında güncel bilgiler sayfamızda yer alacak.

Üniversite ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak? Ulaşım desteği ne kadar, kaç TL olacak?

ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ ÜCRETİ NE KADAR?

Ulaşım desteği 150 bin öğrenciye sağlanacak. Ancak başvuru detayları ve desteğin miktarı henüz belli değil.


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Recep Tayyip Erdoğan
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