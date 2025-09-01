FİNANS

Üniversiteleri bile solladı! 2 milyon TL'ye yaklaşan anaokulu fiyatları velilerin içini kararttı: 'Kayıt parası' da cabası...

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala anaokulu velilerini kara kara düşündüren bir tablo ortaya çıktı. Anaokulu fiyatları dudak uçuklatan seviyeye ulaştı, üstelik üniversite fiyatlarını da solladı. Vakıf okullarındaki ücretler 2 milyona yaklaştı, devlet anaokullarında da rakamlar cep yakıyor.

Anaokulları fiyatları uçtu, veliler isyanda... Okul öncesi eğitim fiyatlarının üniversiteleri geçmesi gündem oldu. En az 2 bin 300 liradan başlayan fiyatlar 25 bin lirayı bulurken durum vakıf anaokullarında ise bambaşka bir hal aldı.

VELİLER YÜZ BİNLERİ GÖZDEN ÇIKARMAK ZORUNDA KALABİLİYOR

Nefes'ten Yurdagül Uygun'un haberine göre; Koç Üniversitesi’nin bir yıllık okul ücreti 1 milyon 590 bin lirayken, Koç Okulları’nın anaokulu fiyatı ise 1 milyon 702 bin 800 lira.

Çocuğunu köklü bir anaokuluna göndermek isteyen veli, yüz binleri gözden çıkarmak zorunda. TED İstanbul Koleji’nde anaokulu fiyatı 908 bin 400 lira olurken, mahalle aralarındaki okulların fiyatı ise aylık 20-25 bin liradan başlıyor.

DEVLET ANAOKULLARINDA FİYATLAR 25 BİN TL'Yİ BULUYOR

Bununla birlikte devlet okullarındaki fiyatlar da dar gelirlinin belini büküyor. Asgari ücretli bir aile, çocuğunu devletin anaokuluna göndermesi halinde her ay 2 bin 300 lira ödemek zorunda. Eğer yemeksiz bu eğitimi almak istiyorsa bu para bin liraya düşüyor.

Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, devlet anaokulu fiyatlarının 25 bin liraya çıktığını belirterek, dar gelirli velilerin çocuklarına anaokulu yolunun kapalı olduğunu söyledi.

"KAYIT PARASI 50 BİN LİRALARA VE DAHA YÜKSEĞE DE ÇIKABİLİYOR"

Diğer yandan, devlet okullarında ilk ve ortaöğretim kademelerinde olduğu gibi anaokulu kayıtlarında da veli kayıt parası ödüyor. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz, devlet okullarında kayıt ücretlerinin mahalleye göre değiştiğini belirterek, “30-40 bin, hatta 50 bin liralara ve daha yükseğe de çıkabiliyor kayıt ücretleri. Sonra kırtasiye, hijyen gibi sürekli masraf çıkıyor” dedi.

Devlet okullarına erişilebilirlik sorunu olduğunu anlatan Yılmaz, “Anaokullarının ücretli olması, özellikle dar gelirli ailelerin bu eğitime ulaşmasını zorlaştırıyor. Yıllık yemeksiz olursa 8-10 bin lira, yemekli olursa 25 bin liraya kadar çıkıyor bu ücret. Bu da asgari ücretli insanların çocuklarının bu okullara gitme olanağının önünü kapatıyor. Yılmaz, mahalle aralarındaki anaokul fiyatlarının ise aylık 20 bin liradan başladığını, semtine göre, 150 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

"FİYATLARDA SINIR TANIMIYORLAR"

Ömer Yılmaz, anaokullarının üniversitelerden daha pahalı olduğunu belirterek, “Fiyatlarda sınır tanımıyorlar. Özellikle kurumsal, vakıf kurumları inanılmaz bir ticarete dönüştürmüş durumda. Vakıfların kamusal olma tarafı da var ama hepsi eğitim hizmetini tam anlamıyla alınır satılır hale getirdi. Devlet okullarında ise okul sayısının yetersiz olması nedeniyle çocuklar eğitime ulaşamıyor” diye konuştu.

MEB GENELGESİNDE 'KAYIT PARASI' DETAYI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler konulu genelgede Öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında ücret talebine ilişkin şikayetlerin valiliklerce değerlendirileceği belirtilmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

