FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İlk kez oldu! Üniversiteli çalışan sayısı 10 milyonu aştı

İstihdam edilenler içerisinde eğitim durumu "yükseköğretim" olanların sayısı ilk defa 10 milyonun üzerine çıktı.

İlk kez oldu! Üniversiteli çalışan sayısı 10 milyonu aştı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye'deki istihdam sayısı 32 milyon 435 bin kişi oldu. İstihdam sayısı bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalırken, istihdam oranı yüzde 48,9 olarak kayıtlara geçti. İstihdam edilenler içerisinde yükseköğretim mezunlarının sayısı yıllar içinde artış gösterdi.

İlk kez oldu! Üniversiteli çalışan sayısı 10 milyonu aştı 1

Buna göre, Türkiye'de üniversitelerin yaygınlaşması ve yeni bölümlerin açılmasıyla birlikte 2021 yılı başında 7,7 milyon kişi olan üniversiteli çalışan sayısı, 2023 itibarıyla 9 milyon kişiyi aştı.

Üniversite mezunu istihdam edilenlerin sayısı, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla ilk defa 10 milyonun üzerine çıktı.

Sayısı 10 milyon 27 bini bulan üniversite mezunu çalışan sayısı, 32,4 milyon olan toplam istihdam edilenlerin yüzde 30,9'unu oluşturdu. Böylece ülkede çalışan yaklaşık her 3 kişiden biri üniversiteli oldu.

İstihdam edilenler içerisinde üniversitelilerin sayısı artarken, işsizler arasındaki yükseköğretim mezunlarının sayısı ise azaldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik verilerine göre, ikinci çeyrekte işsiz sayısı 3 milyon 34 bin kişi olurken, bunun 866 binini yükseköğretim mezunları oluşturdu. Yılın ilk çeyreğinde ise yükseköğretim mezunu işsizler 930 bin olarak kayıtlara geçmişti.

İSTİHDAM İÇERİSİNDEKİ EN BÜYÜK GRUP "LİSE ALTI EĞİTİMLİLER" OLDU

İstihdam edilen kişiler eğitim durumuna göre incelendiğinde, ilk sırada "lise altı eğitimliler" yer aldı. Bu kategoride olup istihdam edilen kişi sayısı yılın ikinci çeyreğinde 13 milyon 378 bin kişi olarak kayıtlara geçerken, "liseli" sayısı 4 milyon 751 bin kişi olarak hesaplandı.

Çalışanların 3 milyon 748 bini "mesleki veya teknik lise mezunu" kategorisinde yer alırken, okur yazar olmayanların sayısı 719 bin olarak belirlendi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'de 7 ayda bütçe gelirleri ve harcamaları arttıÇin'de 7 ayda bütçe gelirleri ve harcamaları arttı
Avro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda değişmediAvro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda değişmedi

Anahtar Kelimeler:
üniversite çalışan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
19 gün yoğun bakımda kaldı, 7 ameliyat geçirdi!

19 gün yoğun bakımda kaldı, 7 ameliyat geçirdi!

'Aktif değil ama zam yaptılar' İstanbul'da havadan görüntülendi

'Aktif değil ama zam yaptılar' İstanbul'da havadan görüntülendi

Hayatını kaybeden Yağmur'un sevgilisi: 'Öldürmedim, intihar etti' dedi... Anne son konuşmalarını anlattı

Hayatını kaybeden Yağmur'un sevgilisi: 'Öldürmedim, intihar etti' dedi... Anne son konuşmalarını anlattı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! 'Öğretip devredecek eleman yok'

50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! 'Öğretip devredecek eleman yok'

Memur ve hükümet maaş zammında anlaşamadı! Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama

Memur ve hükümet maaş zammında anlaşamadı! Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.