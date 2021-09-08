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Üniversiteliler dikkat! O borçlar siliniyor...

08.09.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencilerinin ilgiyle takip ettiği öğrenim ve katkı kredisi borçları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Borç yapılandırması için tanınan süre 30 Eylül'e uzatıldı. 9 Haziran 2021 itibarıyla vadesi gelen, ödenmemiş olan ve ödeme süresi henüz geçmemiş olan öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişiler borçları yapılandırabiliyor. Böylece KYK borçlarındaki faiz oranları siliniyor. İşte ayrıntılar...

Üniversiteliler dikkat! O borçlar siliniyor...

Öğrenim ve katkı kredisi borçlarında yapılandırma fırsatı öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. Borç yapılandırması için borç sahiplerine tanınan süre 30 Eylül'e uzatılmış durumda. KYK borçlarındaki faizin silinip silinmeyeceği öğrenciler tarafından sıklıkla merak ediliyordu.

KYK BORÇLARININ YAPILANDIRMASINDA SÜRE UZATILDI!

9 Haziran 2021 itibarıyla vadesi gelen ve vade geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş olan öğrenim ve katkı kredisi borcu olan kişiler bunları yapılandırabilme fırsatına sahip.

Yapılandırma kapsamında olan öğrenim ve katkı kredisinin borç asılları ile gecikme zammı yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi durumunda biriken gecikme zammının tamamının tahsilinden de vazgeçiliyor.

36 AY VADE YAPILABİLİYOR

Vade olarak ise isteğe bağlı olarak 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini seçilebiliyor. Borçlara 6 taksitte 12 ayda yapılacak olan ödemelerde 1,09, 9 taksitte 18 aylık ödemelerde 1,135, 12 taksitte 24 aylık ödemelerde 1,18, 18 taksitte 36 aylık ödemede de 1,27 oranında katsayılar uygulanmakta.


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Anahtar Kelimeler:
KYK
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