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Üniversitesi öğrencileri müjde: Burs ve kredilerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 11:21
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2024-2025 eğitim dönemi için burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Taahhütnamelerini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı.

Üniversitesi öğrencileri müjde: Burs ve kredilerin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden ilk defa burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, ekim ve kasım aylarını içerecek şekilde iki aylık ödeme alacak.

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TARİHLER BELLİ OLDU

Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler, ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım tarihleri arasında yatırılacak.

T.C kimlik numarasının son hanesi "0" olan öğrencilere 18 Kasım, "2" olan öğrencilere 19 Kasım, "4" olan öğrencilere 20 Kasım, "6" olanlara 21 Kasım, "8" olan öğrencilere ise 22 Kasım'da burs ve kredi ödemesi yapılacak.

2024 yılı burs ve kredi miktarları baz alındığı için lisans öğrencilerine 2000 lira, yüksek lisans öğrencilerine 4000 lira ve doktora öğrencilerine 6000 lira üzerinden iki aylık para ödenecek.

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