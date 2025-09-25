Ünlü baklavacıdan boya, o markanın çikolatasında ilaç! Peynir firması 14 ürünü ile listede

Vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak ya da ürünlerine taklit-tağşiş karıştıran marka ve işletmeler Bakanlık tarafından bir bir ifşa edilmeye devam ediliyor. Daha öncesinde domuz eti, peynirde natamisin tespiti gibi skandallara imza atan taklit-tağşiş listesi güncellendi.

Bakanlığın yayımladığı listeye ise ünlü markalar ve işletmeler de giriyor. Sahada denetimlerini aralıksız sürdüren Bakanlık, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması için yönetmeliğe aykırı olan veya ürününde sahtecilik yapan markaları bir bir ifşalıyor.

İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Son olarak 23 Eylül'de güncellenen listeye giren markalar ise dikkat çekti. Buna göre, sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler listesine Kocaeli'de üretim yapan Risay Ticaret Limited Şirketi'ne ait Alpha Everstrong markalı Milk Ginseng Chocolate ürününde ilaç etken maddesi tespit edildi.



Aynı zamanda ünlü baklava markası Hacıoğlu Baklava Börek Burma Kadayıf firmasının fıstıklı special baklava ürününde gıda boyası tespit edildi. Ayrıca, Ankara Yenimahalle'de Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta markasının fıstıklı sarı burma baklavasında gıda boyası saptandı.

Kocagöz markalı peynir firmasının 14 ürünü ise yüzde yağ oranının düşük olmasından dolayı listede yerini aldı.

Bakanlığın listesinde yer alan diğer marka ve ürünler ise şu şekilde:



