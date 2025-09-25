FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ünlü baklavacıdan boya, o markanın çikolatasında ilaç! Peynir firması 14 ürünü ile listede

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sektöründe denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Market raflarından, restoran işletmlerine kadar gıdanın bulunduğu her bir nokta denetlenirken Taklit ve Tağşiş listesi de güncellendi. Listeye giren ürünlerden en dikkat çekici olanı ise ünlü baklavacının ürünlerinde gıda boyası kullanması oldu. İşte Bakanlığı yayınladığı güncel taklit tağşiş listesi...

Ünlü baklavacıdan boya, o markanın çikolatasında ilaç! Peynir firması 14 ürünü ile listede
Ezgi Sivritepe

Vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak ya da ürünlerine taklit-tağşiş karıştıran marka ve işletmeler Bakanlık tarafından bir bir ifşa edilmeye devam ediliyor. Daha öncesinde domuz eti, peynirde natamisin tespiti gibi skandallara imza atan taklit-tağşiş listesi güncellendi.

Ünlü baklavacıdan boya, o markanın çikolatasında ilaç! Peynir firması 14 ürünü ile listede 1

Bakanlığın yayımladığı listeye ise ünlü markalar ve işletmeler de giriyor. Sahada denetimlerini aralıksız sürdüren Bakanlık, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması için yönetmeliğe aykırı olan veya ürününde sahtecilik yapan markaları bir bir ifşalıyor.

İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Son olarak 23 Eylül'de güncellenen listeye giren markalar ise dikkat çekti. Buna göre, sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler listesine Kocaeli'de üretim yapan Risay Ticaret Limited Şirketi'ne ait Alpha Everstrong markalı Milk Ginseng Chocolate ürününde ilaç etken maddesi tespit edildi.
Ünlü baklavacıdan boya, o markanın çikolatasında ilaç! Peynir firması 14 ürünü ile listede 2

Aynı zamanda ünlü baklava markası Hacıoğlu Baklava Börek Burma Kadayıf firmasının fıstıklı special baklava ürününde gıda boyası tespit edildi. Ayrıca, Ankara Yenimahalle'de Gaziantepli Meşhur Baklavacı Muhsin Usta markasının fıstıklı sarı burma baklavasında gıda boyası saptandı.

Ünlü baklavacıdan boya, o markanın çikolatasında ilaç! Peynir firması 14 ürünü ile listede 3

Kocagöz markalı peynir firmasının 14 ürünü ise yüzde yağ oranının düşük olmasından dolayı listede yerini aldı.

Bakanlığın listesinde yer alan diğer marka ve ürünler ise şu şekilde:

Ünlü baklavacıdan boya, o markanın çikolatasında ilaç! Peynir firması 14 ürünü ile listede 4

Ünlü baklavacıdan boya, o markanın çikolatasında ilaç! Peynir firması 14 ürünü ile listede 5

Ünlü baklavacıdan boya, o markanın çikolatasında ilaç! Peynir firması 14 ürünü ile listede 6

Ünlü baklavacıdan boya, o markanın çikolatasında ilaç! Peynir firması 14 ürünü ile listede 7

Ünlü baklavacıdan boya, o markanın çikolatasında ilaç! Peynir firması 14 ürünü ile listede 8

Ünlü baklavacıdan boya, o markanın çikolatasında ilaç! Peynir firması 14 ürünü ile listede 9

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
168 yıllık Alman otomotiv devi iflas etti!168 yıllık Alman otomotiv devi iflas etti!

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş Gıda Listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.