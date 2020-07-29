FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ünlü bankanın dikkat çekici altın yorumu! Altın yükselir mi? İşte uzman tahminleri!

Ünlü bankanın dikkat çekici altın yorumu! Altın yükselir mi? İşte uzman tahminleri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.07.2020 10:36 | Son Güncelleme

Rekorlardan sonra altın yükselir mi ve altın yükselişi sürecek mi soruları herkesin gündemini meşgul ediyor. Altın uzman tahminleri hem düğün süreci için altın alacak hem de altına yatırım yapacak kişiler tarafından merak ediliyor. Son olarak Goldman Sachs analistleri, gelecek altı aylık dönemde altın fiyatları ile ilgili dikkat çekici bir öngörüde bulundu.

Ünlü bankanın dikkat çekici altın yorumu! Altın yükselir mi? İşte uzman tahminleri!

Altın yükselişi tüm dünyada yaşanan gelişmelerin merakla takip edildiği konulardan bir tanesi. Ülkemizde de özellikle düğün sezonu dolayısıyla altın almak durumunda olanlar ve altına yatırım yapmak isteyenler tarafından altın fiyatları düşer mi yoksa altın yükselir mi konusu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu nedenle altın uzman tahminleri merakla bekleniyor. Son olarak ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs analistleri, altın fiyatları ne olacak konusunda bazı değerlendirmelerde bulundu. Peki, altın fiyatları yükselecek mi yoksa altın fiyatları düşecek mi?

Altın yükselişi sürecek mi?

Business Insider’da bulunan habere göre Goldman Sachs tarafından, altının ABD dolarının rezerv para birimi olarak küresel konum üzerindeki yükseliş endişeleri sebebiyle gelecek 12 ay içerisinde 2,300 dolara ulaşması bekleniyor. Altın yükselecek mi konusunda önemli bir değerlendirmede bulunan Goldman Sachs analistleri, altının yükseliş nedenleriyle ilgili de açıklama yaptı. İşte altın yorumları uzman değerlendirmeleri...

Altın neden yükseliyor?

Altında yaşanan dikkat çekici yükselişler pek çok insanın altın neden yükselir sorusunu sormasına neden oldu. Bu konuyla ilgili de açıklama yapan Goldman Sachs analistleri, altın fiyatları üzerindeki yükseliş ile alakalı olarak yükselen jeopolitik gerilimlerin, Covid-19 ikinci dalganın ve ABD’de artan siyasi ve sosyal belirsizliğin etkili olacağını açıkladı. Goldman Sachs, yayınladığı 28 Temmuz tarihli not ile ABD hükümeti tarafından rekor düzeyde biriken borç ile beraber ABD dolarının rezerv para birimi şeklinde uzun ömürlü olması ile alakalı ciddi kaygıların ortaya çıkmaya başladığını belirtti.

Altın fiyatları yorumları doğrultusunda Goldman Sachs, gelecek yıl için altın fiyatı tahminini de %15 artırarak 2,000 dolardan 2,300 dolara yükseltti. Altın yorumları yanı sıra banka; 12 aylık gümüş tahmini üzerinde de değişiklik yaptı ve ons başına 30 dolara yükseltti. Bir önceki değerlendirmede gümüşün gelecek 12 ay süresince ons başına 22 dolar olacağı öngörülüyordu.

Altın fiyatları artar mı?

Konuyla alakalı yerli uzman altın yorumları da bulunuyor. Vatandaşlar uzun süredir altın alınır mı sorusuna cevap arıyor. Altın artacak mı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunan Vakıf Yatırım Yatırım Direktörü Altan Aydın; altın fiyatlarında ciddi bir rallinin yaşandığını belirtti. Altın ne kadar yükselir konusunda ise altın fiyatları ile ilgili olarak yeni zirvelerin görülebileceğini dile getirdi. Altın ne kadar olacak sorusunun cevabı merakla bekleniyor.

Alım yapmak için altın fiyatları düşecek mi konusu da çok sayıda insan tarafından araştırılıyor. Altın yorum ve görüşlerini dile getiren Ünlü Menkul Değerler Araştırma’dan Murat Akyol; ons altının tarihi zirveye ulaşmış olmasına rağmen Covid-19 endişeleri devam ettikçe değerli metallerin dirençli bir görünüm sergilemesinin beklendiğini belirtti. Aşı haberlerinin de somut sonuçlar ile beraber risk iştahını desteklemesi halinde güçlü kar satışlarının tetiklenebileceğinin göz önünde tutulması gerektiğini aktardı. Akyol, her şeye rağmen orta ve uzun vadede değerli metallerin iyimser bir performans sergileyeceğinin tahmin edildiğini dile getirdi. Altın fiyatları ile ilgili nasıl bir ilerleyişin devam edeceği merak ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu dünya evine girdi! Ünlü oyuncu dünya evine girdi!
Emeklilere ek ödeme mi yapılacak? Emeklilere ek ödeme mi yapılacak?
Bitcoin yükselişte! Bitcoin 11 bin doları aştı!Bitcoin yükselişte! Bitcoin 11 bin doları aştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Gram altında tarihi hareketlilik devam ediyor!

Gram altında tarihi hareketlilik devam ediyor!

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor

Ağustos ayı evde bakım maaşları hesaba yattı mı?

Ağustos ayı evde bakım maaşları hesaba yattı mı?

Araba fiyatına kurbanlıklar!

Araba fiyatına kurbanlıklar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı

İhracatta hızlı yükseliş

602 TL SGK, SSK ve Bağkur emeklilerine ek ödeme mi yapılacak? Emekliye ek ödeme gündemde!

Emeklilere ek ödeme mi yapılacak?

Yargıtay’dan mesaide uyuyanlara kötü haber! Tazminatsız kovulma sebebi

Çalışanlara kötü haber: Tazminatsız kovulma sebebi

Araba fiyatına kurbanlıklar! Tüm gözler pazarın en büyüğü 'Bulut'un üzerinde

Araba fiyatına kurbanlıklar!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.