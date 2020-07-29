Ünlü bankanın dikkat çekici altın yorumu! Altın yükselir mi? İşte uzman tahminleri!

Altın yükselişi tüm dünyada yaşanan gelişmelerin merakla takip edildiği konulardan bir tanesi. Ülkemizde de özellikle düğün sezonu dolayısıyla altın almak durumunda olanlar ve altına yatırım yapmak isteyenler tarafından altın fiyatları düşer mi yoksa altın yükselir mi konusu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu nedenle altın uzman tahminleri merakla bekleniyor. Son olarak ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs analistleri, altın fiyatları ne olacak konusunda bazı değerlendirmelerde bulundu. Peki, altın fiyatları yükselecek mi yoksa altın fiyatları düşecek mi?
Business Insider’da bulunan habere göre Goldman Sachs tarafından, altının ABD dolarının rezerv para birimi olarak küresel konum üzerindeki yükseliş endişeleri sebebiyle gelecek 12 ay içerisinde 2,300 dolara ulaşması bekleniyor. Altın yükselecek mi konusunda önemli bir değerlendirmede bulunan Goldman Sachs analistleri, altının yükseliş nedenleriyle ilgili de açıklama yaptı. İşte altın yorumları uzman değerlendirmeleri...
Altında yaşanan dikkat çekici yükselişler pek çok insanın altın neden yükselir sorusunu sormasına neden oldu. Bu konuyla ilgili de açıklama yapan Goldman Sachs analistleri, altın fiyatları üzerindeki yükseliş ile alakalı olarak yükselen jeopolitik gerilimlerin, Covid-19 ikinci dalganın ve ABD’de artan siyasi ve sosyal belirsizliğin etkili olacağını açıkladı. Goldman Sachs, yayınladığı 28 Temmuz tarihli not ile ABD hükümeti tarafından rekor düzeyde biriken borç ile beraber ABD dolarının rezerv para birimi şeklinde uzun ömürlü olması ile alakalı ciddi kaygıların ortaya çıkmaya başladığını belirtti.
Altın fiyatları yorumları doğrultusunda Goldman Sachs, gelecek yıl için altın fiyatı tahminini de %15 artırarak 2,000 dolardan 2,300 dolara yükseltti. Altın yorumları yanı sıra banka; 12 aylık gümüş tahmini üzerinde de değişiklik yaptı ve ons başına 30 dolara yükseltti. Bir önceki değerlendirmede gümüşün gelecek 12 ay süresince ons başına 22 dolar olacağı öngörülüyordu.
Konuyla alakalı yerli uzman altın yorumları da bulunuyor. Vatandaşlar uzun süredir altın alınır mı sorusuna cevap arıyor. Altın artacak mı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunan Vakıf Yatırım Yatırım Direktörü Altan Aydın; altın fiyatlarında ciddi bir rallinin yaşandığını belirtti. Altın ne kadar yükselir konusunda ise altın fiyatları ile ilgili olarak yeni zirvelerin görülebileceğini dile getirdi. Altın ne kadar olacak sorusunun cevabı merakla bekleniyor.
Alım yapmak için altın fiyatları düşecek mi konusu da çok sayıda insan tarafından araştırılıyor. Altın yorum ve görüşlerini dile getiren Ünlü Menkul Değerler Araştırma’dan Murat Akyol; ons altının tarihi zirveye ulaşmış olmasına rağmen Covid-19 endişeleri devam ettikçe değerli metallerin dirençli bir görünüm sergilemesinin beklendiğini belirtti. Aşı haberlerinin de somut sonuçlar ile beraber risk iştahını desteklemesi halinde güçlü kar satışlarının tetiklenebileceğinin göz önünde tutulması gerektiğini aktardı. Akyol, her şeye rağmen orta ve uzun vadede değerli metallerin iyimser bir performans sergileyeceğinin tahmin edildiğini dile getirdi. Altın fiyatları ile ilgili nasıl bir ilerleyişin devam edeceği merak ediliyor.
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