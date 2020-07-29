Ünlü bankanın dikkat çekici altın yorumu! Altın yükselir mi? İşte uzman tahminleri!

Altın yükselişi tüm dünyada yaşanan gelişmelerin merakla takip edildiği konulardan bir tanesi. Ülkemizde de özellikle düğün sezonu dolayısıyla altın almak durumunda olanlar ve altına yatırım yapmak isteyenler tarafından altın fiyatları düşer mi yoksa altın yükselir mi konusu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu nedenle altın uzman tahminleri merakla bekleniyor. Son olarak ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs analistleri, altın fiyatları ne olacak konusunda bazı değerlendirmelerde bulundu. Peki, altın fiyatları yükselecek mi yoksa altın fiyatları düşecek mi?

Altın yükselişi sürecek mi?

Business Insider’da bulunan habere göre Goldman Sachs tarafından, altının ABD dolarının rezerv para birimi olarak küresel konum üzerindeki yükseliş endişeleri sebebiyle gelecek 12 ay içerisinde 2,300 dolara ulaşması bekleniyor. Altın yükselecek mi konusunda önemli bir değerlendirmede bulunan Goldman Sachs analistleri, altının yükseliş nedenleriyle ilgili de açıklama yaptı. İşte altın yorumları uzman değerlendirmeleri...

Altın neden yükseliyor?

Altında yaşanan dikkat çekici yükselişler pek çok insanın altın neden yükselir sorusunu sormasına neden oldu. Bu konuyla ilgili de açıklama yapan Goldman Sachs analistleri, altın fiyatları üzerindeki yükseliş ile alakalı olarak yükselen jeopolitik gerilimlerin, Covid-19 ikinci dalganın ve ABD’de artan siyasi ve sosyal belirsizliğin etkili olacağını açıkladı. Goldman Sachs, yayınladığı 28 Temmuz tarihli not ile ABD hükümeti tarafından rekor düzeyde biriken borç ile beraber ABD dolarının rezerv para birimi şeklinde uzun ömürlü olması ile alakalı ciddi kaygıların ortaya çıkmaya başladığını belirtti.