FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ünlü deterjan markasının ürünü toplatılıyor, market raflarında artık olmayacak! Bakanlık nedenini açıkladı

Ticaret Bakanlığı market raflarından, oyuncak, tekstil ve kırtasiye dükkanlarına kadar pek çok alanda denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık kusurlu bulduğu ve yönetmeliğe uymayan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ifşa ediyor. Bugün güncellenen listede ise bir çocuk oyuncağı ve ünlü deterjan markası yerini aldı. İşte güncel liste...

Ünlü deterjan markasının ürünü toplatılıyor, market raflarında artık olmayacak! Bakanlık nedenini açıkladı
Ezgi Sivritepe

Vatandaşın sağlığını koruyabilmek için Ticaret Bakanlığı sahada denetimlerine devam ediyor. Oda kokularından, kırtasiye eşyalarına kadar pek çok ürün radara girerken kusurlu ürünler ifşalanıyor. Son olarak yönetmeliğe aykırı olan veya içerisinde risk unsuru bulunduran ürünler listede yerini aldı.

Bazen ünlü markaların da girdiği liste, 22 Temmuz itibarıyla güncellendi. Buna göre Bakanlık kusur bulduğu ürünleri tek tek nedenleri ile beraber ifşa etti.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde bugün itibarıyla oyuncak top ve ünlü bir markanın temizlik ürünü yer aldı.

Ünlü deterjan markasının ürünü toplatılıyor, market raflarında artık olmayacak! Bakanlık nedenini açıkladı 1

O OYUNCAK İFŞA EDİLDİ

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir firmanın Can Top markalı üründe, kimyasal ve boğulma riski tespit edildi. Güvensizlik nedeni olarak ise, "Limit Değerlerin Üzerinde "Fitalat" İçermektedir. Tıpa Orijinal Halden Küçük Parça İçermektedir" denildi.

Oyuncak topun piyasa arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi. Oyuncak top için 14 Temmuz 2025 tarihinde önlem alındı.

Ünlü deterjan markasının ürünü toplatılıyor, market raflarında artık olmayacak! Bakanlık nedenini açıkladı 2

ÜNLÜ DETERJAN MARKASI LİSTEDE

Ünlü deterjan markasının ürünü toplatılıyor, market raflarında artık olmayacak! Bakanlık nedenini açıkladı 3

Türkiye üretimi olan Doa markalı lavoba açıcı ise listede yerini aldı. Ürünün listede yer almasının nedeni olarak ise şu ifadeler kullanıldı:

"Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36/2/B Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallar Kısımlarına Aykırılık''

Bakanlık ürünün piyasadan toplatılmasına ve piyasa arzının yasaklanmasına karar verildi.

Ünlü deterjan markasının ürünü toplatılıyor, market raflarında artık olmayacak! Bakanlık nedenini açıkladı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Altında yükseliş beklentisi...' İslam Memiş'ten kritik uyarı'Altında yükseliş beklentisi...' İslam Memiş'ten kritik uyarı
Kira fiyatları cep yakıyor! İstanbul'da ortalama fiyatlar 31 bin lirayı aştıKira fiyatları cep yakıyor! İstanbul'da ortalama fiyatlar 31 bin lirayı aştı

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı denetim Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündüz ayrı rekor gece ayrı rekor kıracak! İstanbullular en sıcak gün geliyor... Valiye bile çağrı yaptı

Gündüz ayrı rekor gece ayrı rekor kıracak! İstanbullular en sıcak gün geliyor... Valiye bile çağrı yaptı

Hakan Fidan'dan Suriye resti: ‘Bunu yaparsanız müdahale ederiz’

Hakan Fidan'dan Suriye resti: ‘Bunu yaparsanız müdahale ederiz’

ATM'lerde yeni dönem! Hiçbiri kullanılamayacak 'Zor olacak ama...'

ATM'lerde yeni dönem! Hiçbiri kullanılamayacak 'Zor olacak ama...'

KKTC'de asgari ücrete rekor ara zam!

KKTC'de asgari ücrete rekor ara zam!

En değerli bankota 1 top dondurma…

En değerli bankota 1 top dondurma…

BYD'den Türkiye kararı! 1 yıl önce duyurmuştu

BYD'den Türkiye kararı! 1 yıl önce duyurmuştu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.