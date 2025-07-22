Ünlü deterjan markasının ürünü toplatılıyor, market raflarında artık olmayacak! Bakanlık nedenini açıkladı

Vatandaşın sağlığını koruyabilmek için Ticaret Bakanlığı sahada denetimlerine devam ediyor. Oda kokularından, kırtasiye eşyalarına kadar pek çok ürün radara girerken kusurlu ürünler ifşalanıyor. Son olarak yönetmeliğe aykırı olan veya içerisinde risk unsuru bulunduran ürünler listede yerini aldı.

Bazen ünlü markaların da girdiği liste, 22 Temmuz itibarıyla güncellendi. Buna göre Bakanlık kusur bulduğu ürünleri tek tek nedenleri ile beraber ifşa etti.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde bugün itibarıyla oyuncak top ve ünlü bir markanın temizlik ürünü yer aldı.

O OYUNCAK İFŞA EDİLDİ

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir firmanın Can Top markalı üründe, kimyasal ve boğulma riski tespit edildi. Güvensizlik nedeni olarak ise, "Limit Değerlerin Üzerinde "Fitalat" İçermektedir. Tıpa Orijinal Halden Küçük Parça İçermektedir" denildi.

Oyuncak topun piyasa arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi. Oyuncak top için 14 Temmuz 2025 tarihinde önlem alındı.

ÜNLÜ DETERJAN MARKASI LİSTEDE

Türkiye üretimi olan Doa markalı lavoba açıcı ise listede yerini aldı. Ürünün listede yer almasının nedeni olarak ise şu ifadeler kullanıldı:



"Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36/2/B Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallar Kısımlarına Aykırılık''

Bakanlık ürünün piyasadan toplatılmasına ve piyasa arzının yasaklanmasına karar verildi.