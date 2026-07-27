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Ünlü dünya markalarına üretim yapıyordu! Konkordato kararı aldı

2024'te 107 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren FORE Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş. hakkında mahkeme 20/07/2026 itibarıyla 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Ünlü dünya markalarına üretim yapıyordu! Konkordato kararı aldı
Aleyna Türkmen

Hazır giyim sektörünün ihracatçı şirketlerinden FORE Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yaşadığı mali sorunlar nedeniyle konkordato sürecine girdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2025 yılı İlk 1000 İhracatçı Firma listesinde 353'üncü sırada bulunan şirket, borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla mahkemeye başvurdu.

Armani gibi uluslararası giyim markalarına üretim gerçekleştiren şirketin konkordato talebi, sektörde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Finansal sıkıntılar yaşayan firmanın başvurusu, hazır giyim ve tekstil alanındaki ekonomik baskıları bir kez daha gündeme taşıdı.

Ünlü dünya markalarına üretim yapıyordu! Konkordato kararı aldı 1

107 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPMIŞTI

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Mehmet Kaya'nın yönetiminde faaliyet gösteren şirket, 2024 yılında 107 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Buna rağmen mali yapısındaki bozulma nedeniyle konkordato talebinde bulunan şirketin kararı, sektör temsilcileri tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

Konkordato başvurusu yalnızca FORE Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile sınırlı kalmadı. Dosyada Selçuk Mehmet Kaya'nın yanı sıra Perge Tekstil İşletmeleri A.Ş. ile TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. de başvuru sahibi olarak yer aldı.

Ünlü dünya markalarına üretim yapıyordu! Konkordato kararı aldı 2

MAHKEME GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERDİ

Ekonomim'de yer alan habere göre, hazır giyim sektörünün ihracatçı şirketlerinden FORE Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yaşadığı mali sorunlar nedeniyle konkordato sürecine girdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2025 yılı İlk 1000 İhracatçı Firma listesinde 353'üncü sırada bulunan şirket, borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla mahkemeye başvurdu.

Öte yandan, konkordato kararına ilişkin resmi ilanın 21/07/2026 tarihinde yayımlanmasıyla birlikte alacaklılar açısından da yasal süreç resmen başladı. Böylece ilgili taraflar, konkordato dosyası kapsamında kanunun öngördüğü hak ve itiraz süreçlerini işletme imkanına kavuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracatçılar Meclisi Hazır giyim Konkordato ticaret
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