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Ünlü e-ticaret şirketinden radikal karar! Onlarca çalışanı işsiz kalacak

Etsy, yeniden yapılanma kapsamında iş gücünü yaklaşık yüzde 12 azaltacak. Yaklaşık 220 çalışanı etkileyecek sürecin 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Ünlü e-ticaret şirketinden radikal karar! Onlarca çalışanı işsiz kalacak

E-ticaret platformu Etsy, organizasyon yapısını uzun vadeli stratejik hedefleriyle daha uyumlu hale getirmek amacıyla yeniden yapılanma sürecine giriyor. Şirket, bu kapsamda iş gücünü yaklaşık yüzde 12 oranında azaltma kararı aldığını duyurdu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, yeniden yapılanma planının onaylandığı belirtilirken, şirket yapısının daha sade hale getirilerek koordinasyonun artırılması ve karar alma süreçlerinin hızlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ünlü e-ticaret şirketinden radikal karar! Onlarca çalışanı işsiz kalacak 1

YENİDEN YAPILANMA KAPSAMINDA 220 KİŞİ ETKİLENECEK

Şirketin açıkladığı plana göre, yaklaşık yüzde 12'lik iş gücü azaltımı yaklaşık 220 çalışana karşılık geliyor. Sürecin tamamlanmasının ardından Etsy'nin toplam çalışan sayısının yaklaşık 1.600 kişi seviyesinde olması bekleniyor.

Bildirimde ayrıca yeniden yapılanma ve çalışanların işten ayrılmasına ilişkin süreçlerden kaynaklı yaklaşık 35 milyon dolarlık gider oluşacağı kaydedildi. Bu maliyetin büyük bölümünü ise kıdem tazminatları, çalışan yan hakları ve bunlara ilişkin diğer giderlerin oluşturacağı aktarıldı.

Ünlü e-ticaret şirketinden radikal karar! Onlarca çalışanı işsiz kalacak 2

SÜRECİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUNA KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

SEC'ye yapılan bildirimde, yeniden yapılanma planının 2026 yılının üçüncü çeyreğinin sonuna kadar büyük ölçüde hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

Etsy Üst Yöneticisi Kruti Patel Goyal'ın çalışanlara gönderdiği mektupta ise işten çıkarmaların ağırlıklı olarak ürün ve mühendislik ekiplerinde gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı.

Ünlü e-ticaret şirketinden radikal karar! Onlarca çalışanı işsiz kalacak 3

"AMAÇ MALİYETLERİ AZALTMAK DEĞİL"

Goyal, yeniden yapılanmanın temel hedefinin maliyetleri düşürmek olmadığını vurgulayarak, "Maliyet tasarrufları bu değişikliklerin bir sonucu ancak asıl hedef bu değil. Bu çalışmaya, maliyet azaltma hedefi ya da Etsy'yi küçültme amacıyla başlamadık. İşe ve ekibe yatırım yaptığımızı ve uzun vadeli stratejimiz açısından önemli alanlarda yeni işe alımlar yaptığımızı görmeye devam edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Ünlü e-ticaret şirketinden radikal karar! Onlarca çalışanı işsiz kalacak 4

"KARAR YAPAY ZEKA KAYNAKLI DEĞİL"

Kararın yapay zekadan kaynaklanmadığını da belirten Goyal, "Nihayetinde geleceğimiz çalışanlarımızın yaratıcılığına, muhakeme yeteneğine ve uzmanlığına bağlı. Buradaki fırsat, yetenekli insanları güçlü yeni teknolojilerle birleştirmek, birini diğerinin yerine koymak değil." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
e-ticaret SEC abd işten çıkarma maliyet
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