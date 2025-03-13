Ünlü ekmek markasına ceza! 'Light' diye satılırken... Bakanlık harekete geçti, reklamları durdurma kararı

Ticaret Bakanlığı denetimlerine devam ediyor. Son olarak kara listeye alınan üzerinde 'light' yazan paketli ekmekler incelemeye alındı. İncelemeler sonucunda paketin arkasında yazılan 40 kalori aslında 193 kalori çıktı. Zincir marketlerdeki reyonlarda sıkça rastlanan o ünlü markaya para cezası geldi.

PAKETİN ÜZERİNDE 'LIGHT' YAZIYOR AMA...

ATV Haber'de yer alan habere göre; paketin üzerinde 'light' yazmasına rağmen, perhiz yapmak zorunda olan bir hasta ya da bir tüketici güvenip satın alsa da durum farklı çıkabiliyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Tüketicinin ekmeğine de el uzattılar. Bir o kalmıştı" dedi.

Kilo vermek isterken ekmekten vazgeçemeyenler için paket ekmeğin en önemli kısmının arkası olduğu belirtildi. Çünkü içerdiği kalorinin orada yazdığı belirtildi. Ancak Bakanlığın incelemesiyle bazı markaların o rakamları doğru yazmadığı ortaya çıktı.

Ağaoğlu "Light ekmek diye satılan piyasadaki ekmeklerin light olmadığı, aslında tüketiciyi yanılttığı anlaşılınca firma da cezaya muhatap olmuş. Tüketiciler dikkatli olsunlar" ifadelerini kullandı.

O ekmeğin Untad Form Light Ekmek olduğu belirtildi. Düşük kalorili olması için 100 gramda en fazla 40 kilokalori içermesi gerekirken laboratuvar incelemesinde onun 100 gramında bu değer 193 olarak bulundu.

Diyetisyen Gamze Çakaloğlu "100 gramında 40 kalori ve 6 gr lif içeren ekmekler genellikle düşük kalorili unlar ve su oranı artırılarak üretilmektedir" dedi.

"CİDDİ CEZALAR VAR"

Ağaoğlu "Ambalajında, reklamlarında ekmek yiyerek de zayıflayabilirsiniz diye aldatıcı ilanlar var. Organik deyip, tam buğday deyip veyahut light deyip tüketiciyi aldatanlara ciddi cezalar var" şeklinde konuştu.

PARA CEZASI VE REKLAMLARI DURDURMA KARARI

Bu ekmek markasına ise 86 bin 358 lira para cezası kesildi ve o ürüne yönelik reklamlar durduruldu. Uzmanlara göre bu tür aldatmacalar hem kilo vermek isteyen hem de risk grubundaki bazı hastalar için tehlikeli.

Diyetisyen Gamze Çakaloğlu ise "Kilo vermek isteyenler sadece light ekmeğe mi güvenmeli? Hayır. Kilo kontrolü için sadece light ekmek tüketmek yeterli değildir. Dengeli beslenme, porsiyon kontrolü ve sağlıklı karbonhidrat kaynakları önemlidir" dedi.