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Ünlü iş adamının acı günü! Özbek Saran son yolculuğa uğurlandı

28.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu üyesi Kenan Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti.

Ünlü iş adamının acı günü! Özbek Saran son yolculuğa uğurlandı

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran son yolculuğa uğurlandı.

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Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu üyesi Kenan Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti. 87 yaşında hayata gözlerini yuman Özbek Saran için Ankara Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

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Törene oğulları Sadettin Saran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hülya Koçyiğit ve çok sayıda yakın akrabası katıldı. Özbek Saran ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. (İHA)

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