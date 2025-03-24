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Ünlü iş insanı Nevzat Aydın'dan, Mahir Polat'ın tutuklanmasına tepki! Tanışma hikayelerini anlattı: Size ne yapmış olabilirler acaba?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
24.03.2025 11:18
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Türkiye dün İBB soruşturmasını ve detaylarını yakından takip etti. Ekrem İmamoğlu'yla birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da tutuklananlar arasında yer aldı. Ünlü iş insanı Nevzat Aydın bu Polat'ın tutuklanmasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. İmamoğlu aracılığıyla tanıştıklarını anlatan Aydın, 'Mahir Polat size ne yapmış olabilir acaba?' ifadelerini kullandı.

Ünlü iş insanı Nevzat Aydın'dan, Mahir Polat'ın tutuklanmasına tepki! Tanışma hikayelerini anlattı: Size ne yapmış olabilirler acaba?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün 'yolsuzluk' soruşturmasından suçlu bulunarak tutuklandı. Akşam saatlerinde ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Soruşturmada gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da tutuklandı.

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"SİZE NE YAPMIŞ OLABİLİR?"

Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturma sınırları aşarak dünyada da gündem oldu. Sosyal medyada konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Trabzonlu iş insanı Nevzat Aydın da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Mahir Polat'la nasıl tanıştığını anlatan Aydın, Polat'ı överek, 'Size ne yapmış olabilir acaba?' diyerek tutuklanmasına tepki gösterdi.

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat

Nevzat Aydın'ın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde;

Bir gün telefon çaldı, @ekrem_imamoglu arıyor. Öyle pek de konuşmayız. Ertesi gün Londra Christie’s bir Fatih Sultan Mehmet tablosu satışa çıkarıyordu - İBB’nin aldığı değil, bu başka. ‘Sen de gireceksen müsaade et biz alalım’ dedi. ‘Girecektim ama alsam da eser sizindir.’ dedim. Orada beni Mahir Polat ile tanıştırdı. Ertesi gün bütün müzayedeyi - yaklaşık 5 saat - eserleri tartışarak beraber yaşadık. Sonuçta ikimiz de alamadık, tablo çok yükseldi ama böylesine bir konuya bu kadar hakim bir kişinin bizim kültürel mirasımızla ilgili kafa yorduğunu öğrenmek kendimi çok iyi hissettirmişti.

İBB Miras’la birlikte sadece İstanbul’daki tarihi ve kültürel değerleri değil aynı zamanda yurt dışındaki eserlerimizi de korumak için elinden geleni yapan @mhrpolat’ı da tutukladılar, biz onu koruyamadık. Mahir Polat size ne yapmış olabilir acaba?

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