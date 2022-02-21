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Ünlü iş insanı Ömer Pekin Baran'a vasi tayin edildi

21.02.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyano sanatçısı Süher Pekinel’in, eşi Ömer Pekin Baran’ın Alzheimer hastalığından faydalanarak malvarlığından haksız kazanç elde ettiğini iddia eden iki üvey çocuğu, babalarının vesayet altına alınması için açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Ömer Pekin Baran için vasi olarak avukat İbrahim Bülbül’ü atadı.

Ünlü iş insanı Ömer Pekin Baran'a vasi tayin edildi

İstanbul'da iş insanı Ömer Pekin Baran'ın çocukları İdil Baran Süalp ile Emre Hayri Baran, üvey anneleri olan ünlü piyano sanatçısı Süher Pekinel'i 'eşinin hastalığından faydalanarak malvarlığından haksız kazanç elde etmekle' suçladı.

MAHKEME HAKLI BULDU

İki kardeş, babalarının vesayet altına alınması için açtığı 'vasi tayini' davasını kazandı. Mahkeme, Ömer Pekin Baran'ın malvarlığını kayıt altına almak için 2 yıllığına vasi olarak İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat İbrahim Bülbül'ü atadı. Mahkemenin gerekçeli kararında, "Ömer Pekin Baran'ın malvarlığına yönelik aleyhe hareket edilebileceği hususunda mahkemece tereddüt oluşmuştur" denildi.

Dünyaca ünlü piyano sanatçısı Süher Pekinel ile üvey çocukları arasında daha önce de husumet yaşanmıştı. Pekinel, eşinin önceki evliliğinden olan 2 çocuğunun kendisine maddi ve manevi şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Pekinel'in kendisine iftira atmakla suçladığı 2 kardeşe 2 aylık uzaklaştırma cezası verilmişti.


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