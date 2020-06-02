Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy hayatını kaybetti (Süleyman Toplusoy kimdir?)

Sabah saatlerinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Süleyman Toplusoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş dünyasının tanınmış simalarından olan Toplusoy, evli ve 3 çocuk babasıydı.

59 yaşında olan Süleyman Toplusoy'un, Muharrem ve Turgut isminde iki ağabeyi bulunuyor.

YURT İÇİNDE 58, YURT DIŞINDA 17 MAĞAZA

Lüks hazır giyim markası olan Roman, 1980 yılında kuruldu. Nişantaşı Rumeli Caddesi’nde İlk mağazası açıldı. Roman’ın ikinci mağazası ise 1984 yılında Suadiye’de açıldı. 1990’lı yılların ardından mağazalaşma süreci ivme kazandı.

2005 yılında artan müşteri taleplerine daha hızlı cevap verebilmek adına, Roman markası, ekiplerini güçlendirerek 4000m2 kapalı alana sahip Çekmeköy'deki Roman Merkez Ofisi’ne taşındı. 2006 yılı sonrası, mağazacılıktan perakende yönetimine geçiş yapıldı.

Roman’ın, yurt içinde 58, yurt dışında 17 mağazası bulunuyor

