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Ünlü iş insanı tekne kazasında ölmüştü! Yerine geçecek isim belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.07.2024 07:36
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Ünlü iş insanı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ın tekne kazası sonucu yaşamını yitirmesinin ardından ATSO'ya başkanlık edecek yeni isim belli açıklandı. ATSO’nun yeni başkanı Yusuf Hacısüleyman oldu.

Ünlü iş insanı tekne kazasında ölmüştü! Yerine geçecek isim belli oldu

Antalya’da 19 Temmuz’da tekne kazasında hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ın yerine Yusuf Hacısüleyman başkan olarak seçildi.

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ADAY GÖSTERİLDİ, BAŞKA ADAY ÇIKMADI

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu’nun önerisiyle ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday gösterilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, başka bir adayın çıkmaması üzerine yapılan seçim sonucunda oy birliğiyle başkan seçildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ise Hacısüleyman’ın önerisiyle, başka bir adayın çıkmaması üzerine gerçekleştirilen seçim sonucunda oy birliğiyle Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pakalın seçildi. Seçim, 11 kişilik yönetim kurulunu oluşturan Yusuf Hacısüleyman, Boğaçhan Göksu, Hakan Pakalın, Murat Totoş, Hatice Öz, Hüseyin Sarı, Mustafa Yayla, Mehmet Dikmen, Ali Özgür Karagöz, Ahmet Kasapoğlu ve Behçet Ülker tarafından yapıldı.

(İHA)

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Başkan atso iş insanı kaza tekne
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