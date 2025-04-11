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Ünlü kozmetik markaları Rekabet Kurumu'nun radarına girdi! Milyonlarca lira ceza kesildi, gerekçesi ise...

11.04.2025 14:15
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren üç şirkete uzlaşma sonucu 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Ünlü kozmetik markaları Rekabet Kurumu'nun radarına girdi! Milyonlarca lira ceza kesildi, gerekçesi ise...

Rekabet Kurumu ünlü kozmetik markaları ile ilgili kararını verdi. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
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Buna göre, Kurulca, Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketinden oluşan ekonomik bütünlük hakkında yeniden satıcıların satış fiyatları tespit edildi.

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31 MİLYON LİRA PARA CEZASI!

Bu kapsamda, söz konusu ekonomik bütünlüğe uzlaşma talebi sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu kozmetik
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