FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ünlü peynir markası hakkında karar! Raflardan toplatılıyor: 'Sakın tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Fransa’da "Le Cavalier" isimli ünlü peynir markasında bakteri olduğu anlaşıldı. Markanın raflardan toplatılmasına karar verildi. Peynirin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanarak "Kesinlikle tüketmeyin" uyarısı yapıldı.

Ünlü peynir markası hakkında karar! Raflardan toplatılıyor: 'Sakın tüketmeyin' uyarısı yapıldı
Cansu Akalp

Fransa’da ünlü bir peynir markasıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. "Le Cavalier" isimli ünlü peynir markası raflardan toplatılıyor. Üründe ‘listeria’ isimli bakterinin tespit edildi.

UYARI YAPILDI!

Ürünler market raflarından apar topar toplanırken tüketicilere de uyarı yapıldı. Tüketici platformundan konu ile ilgili yapılan açıklamada, peynirin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanarak "Kesinlikle tüketmeyin" uyarısı yapıldı.

RİSKLİ ÜRÜN 1 AY BOYUNCA SATIŞA SUNULDU!

Fransız tüketici platformu RappelConso, söz konusu peynirlerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada riskli peynirlerin 25 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında Aldi mağazası raflarında satıldığı belirtildi.

Ünlü peynir markası hakkında karar! Raflardan toplatılıyor: Sakın tüketmeyin uyarısı yapıldı 1

"KESİNLİKLE TÜKETMEYİN"

RappelConso, tüketicilere bu tarihler arasında aldıkları peynirleri kesinlikle tüketmemeleri konusunda uyardı. Elinde bu marka peynir olanların Aldi mağazalarına iade yaparak paralarını alabilecekleri vurgulandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kirayı kuruşu kuruşuna ödedi ama tahliye kararı çıktı! 'Son davayla netleşti'Kirayı kuruşu kuruşuna ödedi ama tahliye kararı çıktı! 'Son davayla netleşti'
Binlerce kişinin ismi listeye girdi!Binlerce kişinin ismi listeye girdi!

Anahtar Kelimeler:
peynir gıda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

500 bin TL, 5 milyon TL oldu 'Satış patlaması bekliyoruz' Faizi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.