Ünlü restoran zincirinde bilgiler sızdırılmıştı! KVKK’nın dikkat çeken tespit

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), restoran zinciri Baydöner hakkında yürüttüğü veri ihlali incelemesini sonuçlandırdı. İnceleme kapsamında, şirketin sistemlerinden 505 bin 337 müşteriye ait kişisel bilgilerin ele geçirildiği tespit edilirken, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için uygulanması gereken teknik ve idari önlemlerin yeterli düzeyde olmadığı belirlendi.

Olayın, bir çalışana ait bilgilerin ele geçirilmesinin ardından saldırganların şirket sistemine erişim sağlamasıyla gerçekleştiği ortaya çıktı. Siber saldırı sonucunda müşterilerin ad-soyad, cinsiyet, e-posta adresi, telefon numarası ve yaşadığı şehir bilgilerine ulaşıldığı belirlendi.

SALDIRGANLAR ŞİRKET YÖNETİCİSİNE ULAŞTI

Sisteme giriş yapan saldırganların, verileri ele geçirdikten bir süre sonra şirket yöneticilerinden birinin telefonuna mesaj gönderdiği öğrenildi. Mesajda, şirket verilerinin saldırganların elinde bulunduğuna ilişkin bilgi verildi.

Yaşanan olayın ardından Baydöner tarafından veri ihlali Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) bildirildi. Kurum da bildirimin ardından olayın ayrıntılarını incelemeye aldı.

KVKK’DAN “YETERLİ TEDBİR ALINMADI” TESPİTİ

Sabah’ta yer alan habere göre, KVKK’nın gerçekleştirdiği değerlendirmede şirketin kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alması gereken teknik ve idari tedbirleri yeterli seviyede uygulamadığı sonucuna ulaşıldı.

Kurumun kararında, saldırganların sisteme giriş yaptığı sırada ortaya çıkabilecek olağan dışı hareketleri tespit edecek ve bu durum karşısında yetkilileri uyaracak bir alarm mekanizmasının bulunmadığına da dikkat çekildi.

Bu eksikliğin, veri sorumlusunun bilgi sistemlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi noktasında yeterli önlemlerin alınmadığını gösterdiği değerlendirildi.

505 BİN 337 MÜŞTERİNİN VERİSİ ELE GEÇİRİLDİ

KVKK’nın tespitlerine göre veri ihlalinden toplam 505 bin 337 müşteri etkilendi. Ele geçirilen bilgiler arasında müşterilerin ad-soyad bilgileri, cinsiyetleri, e-posta adresleri, telefon numaraları ve yaşadıkları şehirler yer aldı.

Kurum ayrıca şirket bünyesinde kişisel verilerin korunmasına yönelik çalışanlara verilen eğitim ve farkındalık çalışmalarının da yeterli özenle yürütülmediği kanaatine vardı.

TOPLAM CEZA 1 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

KVKK, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin yeterince alınmaması nedeniyle Baydöner’e 800 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Veri ihlalinden etkilenen kişilere gerekli bildirimin yapılmaması nedeniyle şirkete ayrıca 200 bin lira ceza kesildi. Böylece veri ihlali kapsamında Baydöner’e uygulanan toplam idari para cezası 1 milyon liraya ulaştı.