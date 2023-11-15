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Ünlü şeflerden yemek şöleni: Milas'ta Zeytin Hasat Şenliği’nin 9’uncusu gerçekleşti

15.11.2023 12:20 | Son Güncelleme:
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Muğla Milas’ta bu yıl 9’uncusu gerçekleşen Zeytin Hasadı Şenliği birbirinden keyifli aktiviteler ve sevilen sanatçıların konserleriyle 2 gün süren programla gerçekleşti. ‘Bin Yılın Tadı 100 Yılın Umudu’ sloganıyla gerçekleşen hasat şenliğinde yarışmaların yanı sıra ünlü şeflerin de workshopları etkinliğe damgasını vurdu.

Ünlü şeflerden yemek şöleni: Milas'ta Zeytin Hasat Şenliği’nin 9’uncusu gerçekleşti

Türkiye'de ilk kez Avrupa Birliği coğrafi işaretini alan Milas zeytinini ve zeytinyağını tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen Zeytin Hasadı Şenliği, bu yıl da renkli anlar sundu. Şef Özlem Mekik ve Doğukan Alsay moderatörlüğündeki şenliğin ilk gününde; kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Şenlik Milas Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, TC Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumhur Çoban, Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın açılış konuşmasıyla başladı.

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ÜNLÜ ŞEFLER KONUK OLDU

Ardından gün boyunca zeytin hasatı, Aregala Türkiye, Sınır Tanımayan Şeflerin Workshop Mutfağında Ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan’ın moderatörlüğüyle ünlü şeflerden Eyüp Kemal Sevinç, Hazer Amani, Doğa Çiftçi, Selim Yeşil Pınar, Akif Budak, Ahmet Çetin ve Hamza Kalkan’ın zeytinyağlı yemek sunumları, zeytin güzeli yarışması, özel çocuklarla zeytin kırma yarışı gibi etkinlikler ve akşam da Pusula, Umut Akyürek, Oktay Ertuğrul’un keyifli sahnesinin yanı sıra şiirlerin efendisi Ahmet Selçuk İlkan’ın şiir dinletisiyle unutulmaz anlar yaşandı.

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YEMEK YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Milas Zeytin Hasat şenliğinin ikinci günü ise; zeytincilik sektörüne dair söyleşiler, sergi açılışı, Aregala Türkiye, Sınır Tanımayan Şeflerin Workshop Mutfağında ünlü şeflerden zeytinyağlı ve Yunan yemekleri sunumu, Nadiye Uslu ‘Zeytin Temalı Karya’ defilesi, Milas Tadında yemek kitabının yazarı Ahmet Çetin imza etkinliği, Oyuncu Akasya Asıltürkmen’in sunumuyla Milas zeytinyağıyla güzellik sırları söyleşisi, ünlü şeflerin jüriliğinde mahalleler arası yemek yarışması ve Survivor ünlülerinden Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Seda Ocak’ın zeytin kırma yarışması ve Çelik konseriyle dolu dolu bir şenlik gerçekleşti.

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9’uncu Milas Hasat Şenliği’ne Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik, İlçe Tarım müdürü Ali Parlu, Milas Meslek Yüksekokulu Doç. Dr. Figen Çukur, Milas Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğr. Gör. İsmail Ertopçu, Gıda Maddeleri Yapanlar Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, Bakkal ve Bayiler Oda Başkanı Özay Sabancı, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Kızılay Başkanı Ayşegül Semerci, Türk Hava Kurumu Başkanı Faik Baklan, Muhtarlar Derneği Başkanı Ersoy Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Kahraman Akar katılarak destek verdiler.

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