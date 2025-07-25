Ünlü yatak markasının ürünü listede! Bakanlık nedenini açıkladı...

Oda kokusu, kırtasiye eşyaları, okul forması gibi türlü türlü ürün Ticaret Bakanlığı tarafından ifşa edildi. Ticaret Bakanlığı vatandaşın sağlığını riske atabilecek veya yönetmeliğe uymayan her biri ürünü GÜBİS üzerinden ifşalamaya devam ediyor.

Son olarak Bakanlığın listesine iki yeni ürün girdi. Bakanlık bu ürünlerin toplatılmasına ve piyasa arzının yasaklanmasına karar verdi.

Bakanlık Tiffany markalı "Tiffany Müslin Theme Tek Alt" etiketli ürünün yasaklanmasına ve piyasa arzının yasaklanmasına karar verdi Gerekçe olarak ise yaralama riski işaret edildi. Güvensizlik nedeni için şu ifadeler kullanıldı:

"Ts En 14682 Kapsamında Yapılan Çocuk Giysilerinde Güvenlik-Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri Testinden ''Kalır'' Sonuç Almıştır"

DEV MARKA LİSTEDE!

Ünlü yatak markası Yataş Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.Ş. ürünü olan Jasmin Koku etiketli çubuklu oda kokusunun piyasa arzı yasaklandı ve toplatıldı. Taşıdığı herhangi bir risk bulunmazken ürünün toplatılma nedeni olarak şu cümleler sarf edildi:



"Ambalajın Tam Olarak Açılmasından Önce Hissedilebilmesi İçin, Dokunsal Tehlike İşareti, Cam Şişeleri Koruyan Mukavva Kutu Gibi İkincil Ambalajlar Üzerine Değil Ambalaj Üzerine Yerleştirilmelidir.

