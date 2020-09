Ünlü yatırımcı Jim Rogers'tan altın uyarısı

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak tanınan, Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, merkez bankalarının çok fazla para bastığını ve bu durumun paranın değerini düşürdüğünü vurgularken, kendisinin de elinde altını olduğunu ve altın, gümüş almaya devam ettiğini söyledi.

Rogers, altın fiyatlarındaki yükselişin bir anlamda da riskli olduğunu ve böyle durumlarda balon olma ihtimalinin de olduğunu vurguladı.

Merkez bankalarının hazineyi fonlamasına daha ne kadar devam edeceği konusunda Rogers, "Maalesef bu durum şu an Japonya’da, İngiltere’de ve dünyanın çoğu yerinde oluyor. Merkez bankaları şu an çok fazla para basıyor. Yeni bir teori de var; MMT (more money today-bugün daha fazla para), bu daha fazla para anlamına geliyor. 'Endişelenmeyin biz para basacağız ve bunu harcayacağız' diyorlar. Kimse ne kadar devam edeceğini bilmiyor ama iyi sonuçlanmayacağını biliyoruz” şeklinde konuştu.

Para basmanın artmasıyla birlikte paranın değerini neyin belireyeceği konusunda ise ünlü yatırımcı, “Bildiğiniz üzere tarihte de gördük. İnsanlar para bastıkça veya çok fazla para ürettikçe paranın değeri azalır. Bu her şeyde böyle, çok fazla üretilirse onun değeri düşer. Reel varlıklarla kıyaslandığı zaman tabii ki paranın değeri düşer. Altın ve gümüşle kıyaslandığı zaman düşer” diye ekledi.