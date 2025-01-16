Zamlı emekli maaşları e-Devlet'te! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi... Yeni zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerinde kabul edildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Teklifle, en düşük emekli aylığının, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesi, öngörülüyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 15,75 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan düzenlemede, maaşlara yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.

Bu zam oranı, emeklilerin kök maaşlarına yansıtıldı. Öte yandan bu maaşların üzerine ek ödeme tutarları ve seyyanen destek ödemeleri de eklenecek.

YENİ EMEKLİ MAAŞLARI E-DEVLET'TE

Memur emeklileri için belirlenen zam oranı ise yüzde 11,54 olarak duyuruldu. Emekliler güncel maaş bilgilerine e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARININ ÖDENECEĞİ TARİH

SSK emeklilerine, 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 tarihleri arasında maaşları yatıyor. Zamlı emekli maaşlarının da yine aynı tarihlerde hesaplarda olması bekleniyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşlarının 17 Ocak'tan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri;

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEMESİ

Tahsis numarası son rakamı 5,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde

Tahsis numarası son rakamı 4,6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde