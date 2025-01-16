FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zamlı emekli maaşları e-Devlet'te! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi... Yeni zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu

Zamlı emekli maaşları e-Devlet'te! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi... Yeni zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.01.2025 07:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim, hangi tarihte yeni maaşını alacak? soruları yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 15,75'lik zam oranı kök maaşlara yansıtılırken, memur emeklisinin yüzde 11,54'lük zammı da sisteme eklendi. Yeni zamlı maaşlar e-Devlet'e yüklendi. İşte yeni emekli maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihler...

Zamlı emekli maaşları e-Devlet'te! SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi... Yeni zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerinde kabul edildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Teklifle, en düşük emekli aylığının, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesi, öngörülüyor.

thumbs_b_c_168d1dad1a4dc7b074f8b902f547a9a2

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 15,75 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan düzenlemede, maaşlara yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.

Bu zam oranı, emeklilerin kök maaşlarına yansıtıldı. Öte yandan bu maaşların üzerine ek ödeme tutarları ve seyyanen destek ödemeleri de eklenecek.

YENİ EMEKLİ MAAŞLARI E-DEVLET'TE

Memur emeklileri için belirlenen zam oranı ise yüzde 11,54 olarak duyuruldu. Emekliler güncel maaş bilgilerine e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARININ ÖDENECEĞİ TARİH

SSK emeklilerine, 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 tarihleri arasında maaşları yatıyor. Zamlı emekli maaşlarının da yine aynı tarihlerde hesaplarda olması bekleniyor.

emeklı

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşlarının 17 Ocak'tan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri;

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

zam maas

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEMESİ

Tahsis numarası son rakamı 5,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde
Tahsis numarası son rakamı 4,6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde
Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Zam maaş emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
467 gün sonra ateşkes sevinci... İşte anlaşmanın detayları

467 gün sonra ateşkes sevinci... İşte anlaşmanın detayları

Zahide Yetiş'e tepkiler çığ gibi büyüdü... Karısının cinsel ilişki görüntülerini izletip...

Zahide Yetiş'e tepkiler çığ gibi büyüdü... Karısının cinsel ilişki görüntülerini izletip...

Çamaşır suyu markası marketlerden toplatılıyor! İşte nedeni...

Çamaşır suyu markası marketlerden toplatılıyor! İşte nedeni...

Maaşları yükselttiler! Ayda 50 bin TL teklif ediyorlar ama bulamıyorlar

Maaşları yükselttiler! Ayda 50 bin TL teklif ediyorlar ama bulamıyorlar

'Ucuza satmaya devam edeceğiz, yüksek fiyata almasınlar' 320 TL fark

'Ucuza satmaya devam edeceğiz, yüksek fiyata almasınlar' 320 TL fark

En düşük emekli aylığı komisyonda kabul edildi

En düşük emekli aylığı komisyonda kabul edildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.