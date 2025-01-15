Çamaşır suyu markası marketlerden toplatılıyor! Piyasaya arzı da yasaklandı! İşte nedeni...

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yaptığı bildirim ile zincir marketlerde satılan çamaşır suyu için toplatma kararı aldığını açıkladı. 'Akar' marka çamaşır suyu için toplatma kararı aldı. Aynı zamanda çamaşır suyunun piyasaya arzı da yasaklandı.

"ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİK MEKANİZMASI BULUNMUYOR"

Toplatma kararında paylaşılan bilgilendirme notunda "Akar" çamaşır suyu markasında dokunsal uyarı ve çocuk emniyeti kapatma düzeneğinin bulunmadığı ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde de Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Birşah markalı tam yağlı sütlerden “su” çıktığı iddiası üzerine inceleme başlatmıştı. Birşah markalı sütlerin üretildiği tesiste yapılan denetimler sonrasında bir parti süte, süt yerine su konulduğu tespit edilmişti ve ürünler için toplatma kararı alınmıştı.