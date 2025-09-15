Ünlülerin uğrak mekanını işletiyor! Waffle'cı sahibi skandal iddiaya karıştı: "16 yaşındaki kız çocuğumla zorla birlikte oldu"

Ünlü waffle'cının adı cinsel istismar skandalına karıştı. Mahkemelik olan 43 yaşındaki dükkan sahibi kendini kamera görüntülerini işaret edip "Duygusal birlikteliğimiz vardı" diye savundu. 2009 doğumlu kız çocuğunun ailesi ise şikayetten vazgeçti, şahıs serbest bırakıldı.

MAĞDUR KIZIN BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Günaydın'da yer alan habere göre; mağdur kızın babası İ.Ş. verdiği ifadede "Annemlere misafirliğe gittik. Kardeşimin eşi ile kızım burada bir şeyler konuşuyorlardı. Sonrasında kızım ve yengesi hastaneye gittiler. Geldiklerinde neden hastaneye gittiklerini sordum ve kızımı biraz sıkıştırdım" dedi.

INSTAGRAM ADRESİNİ ALAMADI: "BARİ İÇECEK BİR ŞEYLER ISMARLAYAYIM"

İ.Ş.; kızının kendisine geçtiğimiz mayıs ayında Bebek'te parkta otururken tanımadığı bir şahsın (Ö.Ş.) yanına gelerek Instagram adresini istediğini, kızının reddetmesi üzerine Ö.Ş.'nin "Bari bir şeyler ısmarlayayım. Bir şeyler iç" dediğini aktardı.

"KIZIMLA ZORLA BİRLİKTE OLDU"

Baba İ.Ş. ifadesini şöyle sürdürdü: "Kızım da şahıstan kurtulmak için bu teklifini kabul etmiş. Sonrasında kızım, şahsın Bebek ile Arnavutköy arasında yer alan evinde çıplak bir şekilde uyanmış. Şahıs kızımı 'Olayı ailene söylerim' diye tehdit ederek 3 sefer daha zorla birlikte olmuş."

Bu olay sonrası kızında kanama olduğunu aktaran İ.Ş., "Ben bu şahsın ismini bilmemekteyim ancak Bebek'te kafesi olduğunu ve 30'lu yaşlarda olduğunu kızım bana söyledi. Kızımı istismar eden bu şahıstan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

EVİNDE SİLAHLAR BULUNDU

Babanın şikayeti üzerine Ö.Ş., Bebek'te işletmesinin olduğu caddede gözaltına alındı. Şahsın evinde arama gerçekleştiren güvenlik güçleri, ruhsatsız silahlara da rastladı. Ö.Ş., İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne 'tutuklama' talebiyle sevk edildi.

TUTUKLANDI

Ö.Ş., "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan" adli kontrol alırken, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

SAVUNMASI: "TEHDİT EDİLDİM"

Ö.Ş. evinden çıkan ruhsatsız silahlarla ilgili kendini şu şekilde savundu: "Bir esnaf arkadaşımın paraya ihtiyacı doğdu. Bundan 2 yıl önce 2.5 milyon lira borç vermiştim. Parayı ödemediği için haciz yoluna gidildi. İşletmenin oğlu, dükkânıma beni 4-5 kez tehdit etmek üzere geldi. Ben yurt dışındaydım. Korktum, kendimi korumak amaçlı bu silahı edindim."

"KENDİNİ 19 YAŞINDA TANITTI, RIZASI VARDI"

Ö.Ş'nin kız çocuğuna karşı gerçekleştirdiği iddia edilen eylemle ilgili avukatı tarafından yapılan savunmada; kız çocuğunun, kendisini farklı bir isim olan İrem ismiyle 19 yaşındaymış gibi tanıttığı ifade edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İŞARET ETTİ: "DUYGUSAL İLİŞKİMİZ VARDI"

Geçtiğimiz ocak ayından, haziran ayına kadar bir ilişkilerinin olduğu, cinsel münasebetin kız çocuğunun rızası dahilinde olduğu belirtildi. İkili arasında duygusal bir birliktelik olduğunun ifade edildiği savunmada, bir benzinlik kamerasından da görülebileceği üzere aralarında duygusal bir ilişkinin olduğu dile getirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Haziran ayında tutuklanan ünlü işletmecinin, geçtiğimiz 4 Eylül tarihinde aylık tutukluluk incelemesi kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın karakola imza verme şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

AİLE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞ

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen kararda, kız çocuğunun ailesinin şikâyetten vazgeçtiği vurgulandı. Olayla ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır