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Unutulmaya yüz tutmuştu! Depremin ardından bayilere koştular: Tuşlu cep telefonlarına talep yağıyor

27.03.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlar şarjı uzun süre dayandığı için unutulmaya yüz tutmuş tuşlu telefonlara yöneldi. Kırıkkale'de de vatandaşlar, telefon bayilerindeki tuşlu telefonlara yoğun ilgi gösteriyor.

Unutulmaya yüz tutmuştu! Depremin ardından bayilere koştular: Tuşlu cep telefonlarına talep yağıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar şarjları kısa sürede biten akıllı cep telefonlarından tuşlu cep telefonlarına yöneldi.

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Kullanım süresi daha uzun olan tuşlu cep telefonlarını yedek telefon olarak kullanmak isteyen vatandaşlar, Kırıkkale'de de telefon bayilerinin yolunu tutuyor. Şarjı daha geç bittiği için vatandaşlar tarafından ilgi gösterilen cep telefonlarının satışında artış yaşandı. Artan ilgi sonrasında cep telefonu bayilerinde yeniden tuşlu telefonlar vitrinlere çıkartıldı. Kırıkkale'de telefon bayi işletmecileri, depremlerin ardından tuşlu cep telefonlarında artış yaşandığını söyledi.

"İLİMİZE GELEN DEPREMZEDE ARKADAŞLARA DA SATIYORUZ"

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Depremden önce tuşlu telefonların sadece asker ve yaşlılar tarafından tercih edildiğini kaydeden telefon bayisi işletmecisi Şinasi İse, "Tuşlu telefon satışlarımız depremlerin ardından arttı. Genelde tuşlu telefonları asker ve yaşlılara satıyorduk. Ama şu anda ilimize gelen depremzede arkadaşlara da satıyoruz. Şarjı ve sinyal gücü güçlü olduğu için tercihleri tuşlu telefon oluyor. Bu telefonlar özellikleri ile talebini artırdı. Satışlarımız artış gösteriyor" dedi. (İHA)

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deprem cep telefonu

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