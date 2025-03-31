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Ürdün'ün para birimi nedir? Ürdün'ün para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
31.03.2025 13:50
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Genel olarak Batı Asya’yı, Mısır’ın tamamını kapsayan kıtalararası bölgeye Orta Doğu adı verilmiştir. Bu bölgede birçok ülke yer almaktadır. Orta Doğu ülkesi olarak anılan ülkelerin arasında Ürdün de bulunmaktadır.

Ürdün'ün para birimi nedir? Ürdün'ün para biriminin kodu ve sembolü

Ürdün Haşimi Krallığı, Orta doğu adı verilen bölgede bulunan bir Arap ülkesidir. Levant bölgesine dahil olan Ürdün, Şeria Nehri’nin doğu tarafında yer alır. Oldukça geniş ve eski bir tarihi bulunan Ürdün’ün bugün yer aldığı topraklardaki insan yaşamının Eski Taş Çağı’na kadar uzandığı tespit edilmiştir. Meşruiyetle yönetilen bir ülkedir ve hem başkenti hem de en büyük şehri Amman olarak belirlenmiştir. Ülkenin resmi dili Arapça’dır.

Ürdün'ün para birimi nedir?

Arap ve Çerkezlerin yaşadığı Ürdün’de resmi din İslam, resmi dil ise Arapça olarak kabul edilmiştir. Yasama organı meclis tarafından yürütülmektedir. Birleşik Krallık'tan 25 Mayıs 1946 tarihinde ayrılarak bağımsızlığı ilan etmiştir. İlk anayasa ise 1 Ocak 1952 yılında yayınlanmıştır. Ülkenin yüzölçümü 89.342 kilometrekaredir.

Köklü bir tarihçeye sahip olan Ürdün, Orta Doğu’da Suudi Arabistan’ın kuzeybatı tarafında yer alır. Arazilerinin çoğunluğu çöl topraklarından meydana gelir. Akdeniz havzası ve kurak çöl arazilerinin karışımı olan bir iklime sahiptir. Yaz aylarında hava kurak ve sıcak kış aylarında ise hava ılıman ve nemlidir. Ülkenin resmi para birimi Ürdün dinarı'dır.

Ürdün'ün para biriminin kodu ve sembolü nedir?

1950 yılından bu yana Ürdün’de Ürdün dinarı kullanılmaktadır. Ülkenin parası Ürdün Merkez Bankası tarafından dağıtılmaktadır. 1 dinar 10 adet dirheme ve 100 adet kirşe ya da 1000 adet filse eşittir.

ISO 4217 para birimi kodu, Uluslararası Standart Teşkilatı olan ISO tarafından belirlenen bir koddur. Bu standart tüm para birimlerine üç hanesi bulunan bir kod verir ve bu kod ile dünya genelindeki para piyasalarında ülkeler para birimleri üzerinden işlem görürler. Ürdün dinarının ISO 4217 kodu ise JOD olarak belirlenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ürdün
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